Juan Pablo Cuba asumió este martes como director técnico de Central Entrerriano, que atraviesa una campaña irregular en el Torneo Apertura de Primera A. Su llegada se da luego de la renuncia de Ceferino Broggi y Cristian “El Tano” Blanco, tras la derrota como local ante Central Larroque por 2-1 el pasado domingo.

El profesor Cuba, quien además trabaja en las categorías 2015 y 2016 del club, estará acompañado por Simón Cazzulino —su ayudante de campo en inferiores— y Federico Ramírez como preparador físico.

En tanto, la Sub 23, que estaba a cargo de Cristian Blanco, será dirigida por Miguel Bulay, con Juan Carlos Guarnuccio como parte del cuerpo técnico.

El debut de Cuba al frente del primer equipo será el próximo domingo, cuando Central Entrerriano visite a Sarmiento desde las 15.15, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura.