El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, agradeció el apoyo de la militancia y de los dirigentes que trabajaron para conseguir una victoria en primera vuelta.

“Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a todos los que creyeron que podíamos tener un mejor futuro acá en Corrientes“, expresó.

Valdés también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, que lo “bancó” en una campaña que, según su análisis, se caracterizó por “muchas injurias” y “calumnias”.

“Gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, que me mostró que teníamos que seguir, que valía la pena, acá estamos”, sostuvo.

Y cerró: “Corrientes decidió que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta“.

Gustavo Valdés: “Hoy es un día histórico”

Por su parte, el actual gobernador y senador electo, Gustavo Valdés, calificó la jornada como “un día histórico” y valoró el esfuerzo de cada militante. “Con el esfuerzo de cada uno de nosotros, con el esfuerzo de cada militante, hombres, mujeres que hicieron todo para que ganemos estas elecciones, le queremos dar un abrazo inmenso y decirle gracias”, afirmó.

El mandatario también se refirió al plano nacional y llamó a “seguir caminando juntos”. “Somos las provincias argentinas las que juntos creamos una nación argentina y tenemos que avanzar en el diálogo”, remarcó, y agregó que “la sensatez, la humildad, el consenso” son los pilares para “construir a las naciones y las hace grandes”.

En ese sentido, agradeció a los intendentes del interior de la provincia, al de Capital, Eduardo Tassano, y a Emilio Lanari, por el trabajo que realizaron para conseguir la victoria. Sobre la campaña, el gobernador sostuvo que fue “muy dura” y “tal vez de la más sucia que se tenga a memoria en los últimos tiempos”.

“Pero no importa, los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazo y acá estamos parados nuevamente con objetivos claros, con hombres y mujeres que tienen valores, que tienen compromiso”, concluyó.