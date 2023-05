Juan Reverdito insiste con tener una oportunidad para entrar al Bailando 2023. Invitado al programa Estamos a Tiempo Extra, el ex Gran Hermano mostró en vivo su talento para la danza junto a novia, pero las redes lo fulminaron y los internautas lo mandaron a manejar el taxi.

“Se prueban en vivo y sueñan con el Bailando”, anunció Diego Ramos, conductor del envío del domingo, quien lo ayudó con la mala postura que tenía el ex GH. "¡A Cruzar los dedos!", agregó.

Luego, Reverdito, quien desde su salida del reality acusa a Telefe de no darle oportunidades, bailó junto a su novia disco y cuarteto ante la atenta mirada de Juliana Díaz y Maximiliano Guidici, presentes en el living del programa.

Con su performance, Juan mostró que el baile no se le da muy bien, y en las redes lo liquidaron apenas trascendieron las imágenes: "Tienen el encanto de un dolor de muelas", "Dos robles", "Medio tosco Juan siempre pendiente de su partner, mi puntaje es secreto pero no es muy bueno", "Sentí tanta vergüenza", “Andá a manejar el taxi, mostro”, “0 dignidad”, "El papel lamentable que está haciendo, pobre pero solo genera vergüenza ajena", "No es más digno trabajar ?", "Alguien que le imprima un CV o le arme un LinkedIn", fueron algunos de los mensajes que los internautas dejaron en Twitter.