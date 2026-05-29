BÁSQUET
Juan Siboldi, la revelación de Central, reforzará a un equipo de la Liga Federal
El juvenil de 19 años jugará lo que resta de la temporada en la tercera categoría del básquetbol argentino, vistiendo la camiseta del club Presidente Derqui.
Juan Siboldi, el jugador revelación que tuvo Central Entrerriano en su temporada de regreso a la Liga Argentina, se sumó al club del norte bonaerense, que este lunes comenzará a disputar los playoffs de la Liga Federal de Básquet 2026. La llegada del juvenil surgido de la cantera rojinegra se dio a partir de la lesión de Lautaro Casemayor, quien ocupaba una de las fichas U21 del plantel.
Siboldi —que promedió 6.2 puntos, con un 55% en dobles y un 32% en triples, en 17.2 minutos por partido en la segunda división nacional— se sumó este viernes a los entrenamientos de Presidente Derqui. El perimetral ya se encuentra a las órdenes del entrenador Federico Martínez de cara a la serie ante Club Morón, en el comienzo de los playoffs interconferencias de la División Metropolitana.