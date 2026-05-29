Juan Siboldi, el jugador revelación que tuvo Central Entrerriano en su temporada de regreso a la Liga Argentina, se sumó al club del norte bonaerense, que este lunes comenzará a disputar los playoffs de la Liga Federal de Básquet 2026. La llegada del juvenil surgido de la cantera rojinegra se dio a partir de la lesión de Lautaro Casemayor, quien ocupaba una de las fichas U21 del plantel.

Siboldi —que promedió 6.2 puntos, con un 55% en dobles y un 32% en triples, en 17.2 minutos por partido en la segunda división nacional— se sumó este viernes a los entrenamientos de Presidente Derqui. El perimetral ya se encuentra a las órdenes del entrenador Federico Martínez de cara a la serie ante Club Morón, en el comienzo de los playoffs interconferencias de la División Metropolitana.