Juan Villar: “El entrenamiento es la base de todo”.

El deportista de elite señaló que una buena preparación física y una alimentación adecuada es clave para obtener buenos resultados .Villar, vecino de la ciudad, representa al club Rowing de Paraná, en competencias nacionales e internacionales. Juan Villar, 70 años, entrena todos los días. Tiene una rutina que no altera, salvo los días de lluvia. Señaló que el “trabajo en el gimnasio es vital para lograr la fortaleza necesaria para luego competir en un deporte muy exigente como el remo”. Señaló que “además del entrenamiento físico, la concentración, el estar con todos los sentidos puestos en una regata es fundamental”. Prueba de esto es que el sudamericano de clubes que se desarrolló en Paraguay, trepó al podio en varias categorías y especialidades. Villar compite en la categoría H, es decir atletas de 70 a 74 años, pero en Asunción lo hizo en la D, 50 a 54, debido a que “mis compañeros de categoría, por diferentes motivos, no pudieron hacerlo”. Es así que Villar participó en cuatro regatas, obteniendo igual cantidad de podios con dos preseas de bronce y dos de plata. El remero participó en doble Par, cuádruple par, ocho mixto y ocho masculino en velocidad sobre la distancia de un kilómetro. El deportista tiene una larga trayectoria en la disciplina con regatas nacionales e internacionales, habiendo participado en competencias que se desarrollaron en “Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay y Chile”. Contó que entrenar en single, lo hace en el río Gualeguaychú, otorga un pequeño “hándicap”, en relación a lo que es “remo largo”. Dijo que compite para un club de Paraná, porque “Gualeguaychú no tiene clubes afiliados que participen en competencias de remo”. Es así que se decidió por el “Paraná Rowing donde encontré a gente con la cual comparto la pasión que despierta la práctica del remo”, . Destacó que el club de la capital de la provincia trabaja con en la “formación de remeros con una escuelita”. Varios de los chicos que se formaron en la “escuela”, han participado en “sudamericanos juniors”. Comentó que para que se viva esta realidad, mucho tiene que ver con la “dirigencia que está al frente de los clubes”, fundamentalmente a los tienen en su directiva a “ex remeros que saben de qué se trata la disciplina y los esfuerzos que demanda”. Dijo que Argentina tiene un “muy buen nivel ”, pero el de “Brasil es excelente, debido a que son muchos los deportistas que compiten en diferentes categorías”.