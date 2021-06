Juana Repetto y su parto respetado: "Sin ningún tipo de intervención; te admiro"

"Ahora sí, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente. Gracias Sebastián por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido, fue espectacular parir de tu mano. Te amamos, feliz día papá", agregó la actriz en Instagram, junto a una foto dentro de una enorme bañera, con Belisario, a minutos de nacer, y su marido al lado.

Orgulloso de Juana y feliz por el reciente nacimiento de su bebé, Sebastián dio más detalles del parto que eligió tener Juana, rodeada de profesionales: "Un Día del Padre que nunca voy a olvidar. Al ritmo de The Beatles y en un parto respetado sin ningún tipo de intervención nos saluda Belisario. @juanarepettook Te admiro, te amo", escribió Graviotto. En la misma sintonía de amor, Juana Repetto vio el posteo y le respondió: "Te amamos".

Por la misma vía virtual, Sebastián Graviotto compartió un dulce video de Belisario, en el pecho de su mamá, con la música que acompañó el parto de su hijo, Let it be.