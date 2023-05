Este merecido reconocimiento fue impulsado mediante un proyecto del senador Jorge Maradey, que propuso declararlo, dentro del régimen de honores, como Personalidad Destacada de la Cultura de la Provincia. El evento se realizó de forma virtual desde las instalaciones del Museo del Carnaval.

El senador agradeció a sus pares del senado provincial y a las autoridades de la cámara por haberlo acompañado en ese homenaje, en donde luego de unas emotivas palabras expresadas por Maradey, se compartió un video para conocer o revivir los 70 años de trayectoria de este gran artista carnavalero.

Este material contó con la producción del equipo del Senador, en un trabajo de investigación sobre las fuentes documentales del Museo del Carnaval; del director de la comparsa “Papelitos”, Juane Villagra, y de la concejal Susana Villamonte. La realización audiovisual fue desarrollada por la dirección de Comunicación Institucional municipal.

Durante la sesión, Maradey le pidió a Juancho que relatara algunas de sus numerosas anécdotas carnavaleras y contó la siguiente: “

"En el gobierno de Onganía, nos prohibieron todo, desde las canciones porque eran críticas sociales hasta el maquillaje, porque para usar disfraces, había que pedir un permiso especial, un cuadrado pequeño de papel que debía ser exhibido sobre el pecho indicando cuál era el disfraz elegido. Pero yo le dije a mis compañeros: ´Esto no lo vamos a hacer´, y nadie se puso jamás el papelito. Y cuando salimos le dije a mi mamá: ´mirá, si no vengo cuando termine el corso, lleven cigarrillos porque estoy preso´. Pero esa noche la gente aplaudió tanto que la policía no se animó a detenernos”.

Acerca de Juancho Martínez

“La leyenda viva del Carnaval” o “Juancho” como se lo conoce comúnmente, nació el 21 octubre de 1934 en la ciudad de Gualeguaychú. Desde muy joven, aprendió a coser junto a su madre, confeccionándose cada uno de los trajes con los que participaba en el carnaval con un grupo de amigos.

Luego se incorporó junto a Tomás Sagala, Eusebio Pereyra y Pablito Weigandt, a la murga y conjunto carnavalero “La Barra Divertida”, considerado un grupo que innovó en los “corsos” de la ciudad y escribió las páginas más gloriosas del carnaval. Las creaciones de Juancho impactaban en sus diferentes vestuarios, miriñaques, maquillajes y el majestuoso desplazamiento, generando una profunda admiración y respeto por la magnificencia de su arte, marcando una impronta al convertirse en el primer grupo de varones homosexuales que vigorizaban el festejo vestidos con trajes de damas victorianas.

Y es que se trataba de un acto artístico y herético, puesto que en sus primeras apariciones no se contaba con autorización municipal para desfilar en un momento en que el país se encontraba en pleno régimen represivo. Desde aquella primera incursión de Juancho Martínez y sus amigos en “La Barra”, el carnaval comienza a ser un espacio de expresión e integración para las identidades diversas dentro del escenario carnavalesco y en la comunidad en general.

Modisto de profesión, actor y transformista, se desempeñó en las más diversas y variadas ramas del arte y la cultura, confeccionando el vestuario para las comparas, para las obras de teatro y ballet y como director creativo de carrozas estudiantiles, murgas y conjuntos carnavalescos. Es importante destacar que Juancho ha desfilado en todos los circuitos de carnaval que se han realizado en nuestra ciudad.

Próximamente, Juancho cumplirá 90 años y su maravillosa trayectoria lo posicionan como “La Leyenda viva del Carnaval”, formando parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pues hablamos de un referente indiscutido que se ha ganado el corazón del pueblo carnavalero.