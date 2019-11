Cuando arrancamos pudimos encarar ese tipo de materiales: telgopor y goma espuma: tuvimos la suerte de haber comprado una cantidad importante y quedó acopiado

Nos pasó de ir a comprar algo a Buenos Aires antes de las PASO y luego de la elección primaria, al siguiente viaje, se había disparado una barbaridad.

Por ahí la forma en que tenemos de realizar la comparsa

Estamos usando telas de 2007 y 2009, que se compraron y quedó. 11 años después seguimos usando esas telas. No reciclado, sino rollos de telas nuevos que jamás habíamos usado.

Telas y pieles de 1800 pesos el metro, si tuviera que salir a comprarla hoy capaz que prefiero no gastarlo.

Nos quedó el chip de la pobreza, por eso si hubiéramos tenido que buscarla hoy habríamos salido a buscar otra tela.

SOBRE LA TEMPORADA 2020

Es más deseo que realidad lo mío.

El año pasado fue una demostración de que, por más que afuera esté más caro, acá no fue lo que se esperaba.

Artísticamente va a ser un carnaval terrible, así que espero que se acompañe porque este es un esfuerzo increíble el que estamos haciendo.

Va a ser un carnaval tremendo este año.

Tras la Expo Moto muchos operadores turísticos quedaron contentos, y tenemos esperanzas de que eso se replique en el Carnaval del País.

El Carnaval no es caro, capaz que venir al carnaval si es caro, pero porque es una ciudad cara.

SOBRE LAS NUEVAS CARROZAS DE PAPELITOS

Una de las grandes inversiones que hicimos fue la motorización de las carrozas: sacamos lo0s tractores, pero no sólo por una cuestión estética sino más bien por logística.

En parte las carrozas de la última comparsa se vieron perjudicadas por los tractores. Fuimos la única tuvimos tractores y eso nos jugó de manera negativa.

También avanzamos en una carroza para los músicos, y quedó espectacular. Y si bien esa carroza no sirve para la puntuación, embellece todo el sector por donde va.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PLUMAS

A la hora de hacer una inversión, las plumas siempre valen la pena.

Lo que hemos pedido este año, lo hemos tenido.

SOBRE PAPELITOS 2020

Hay veces que soy más dirigente que director, pero no estoy de acuerdo en que hay que poner todo y después dejar el club pata para arribas. Las cosas hay que hacerlas a conciencia, y de esta manera estamos haciendo un “comparsón”.

La última vez no teníamos presupuesto, era diferente la situación.

A partir de que se acercaron viejos dirigentes al club, más los actuales y grandes colaboradores, en la primera reunión teníamos 50 personas dispuestos a motorizar a Papelitos 2020, ya sea desde lo económico o poniendo el esfuerzo.

SOBRE EL MARÍ MARÍ Y SU CHICANA

Hoy en día no hay diferencia entre Marí Marí y el resto de las comparsas.

Marí Marí es una marca registrada, pero no creo que no haya carnaval sin Marí Marí. Le aporta al espectáculo, pero eso es un slogan de la gente de Central Entrerriano.

La historia los avala, pero sin Marí Marí hay carnaval, y el carnaval va a ser cada vez mejor, con o sin Marí Marí.

SOBRE PAPELITOS 2018

Lo que le faltó a la última comparsa de Papelitos fue plata. La comparsa ganadora de ese año gastó 4 millones de pesos más que Papelitos. La idea estaba buena, pero faltó pluma porque fuimos con plumas hechas con tela.

Lo político no tuvo nada que ver con el resultado: el jurado no nos apoyó por una cuestión estética.

Esa comparsa con guita hubiera sido otra cosa, tanto el resultado como las expectativas

¿DE QUÉ TRATA “RECREACIÓN”?

Estéticamente es distinta a la de 2018. Tiene un contenido muy actual, pero contado de una forma muy poética. Guerra y contaminación, pero con un mensaje para las generaciones futuras.

La comparsa busca dejar mensajes en el mundo. Es una reconversión del mundo. Hablamos de igualdad en sus distintas formas. Y respetar, porque nadie reina sino que es una convivencia.

Habrá vegetales con formas de animales, y animales con forma de vegetales, y el hombre y la mujer tendrán que ver con todo eso.

En Recreación, al séptimo día en vez de descansar acá se festeja.

SOBRE EL ROL DEL JURADO

Se presenta la carpeta con la temática, el desarrollo escuadra por escuadra, los portabanderas, dos diseños a elección, más el staff y la música. Eso se le entrega a cada jurado esa noche para que sepan que representa cada parte de la comparsa.

SOBRE EL INTENDENTE PIAGGIO EN LA BATUCADA

Martín pasa a ser uno más de la comparsa del momento en que nos reunimos

Durante la semana es el señor intendente y los sábados el director de la batucada

Tiene la adrenalina de volver. La última vez que salió fue en 2016 y fueron una o dos noches. Y en Papelitos, la última vez fue en 2014.

Y salvo eventuales cuestiones, la idea es que salga todas las noches.

Vienen ensayando y están tirando cortes nuevos. Todos los que lo vieron quedaron alucinados.

Al carnaval le aporta mucho que el intendente esté en el carnaval.

No tienen asideros las críticas que dicen que el Intendente no pueda estar en el carnaval, porque con ese criterio si le gusta jugar al fútbol no debería poder jugar al fútbol. Creo que es contraproducente que un cargo haga que alguien no pueda participar de lo que le gusta

Gente rompepelotas va a haber siempre, pero lo cierto es ¿por qué el Intendente se tiene que quedar en su casa y no hacer lo que le gusta?

¿QUÉ OPINA SOBRE EL REGRESO DE LA CUARTA COMPARSA?

Creo que deberían salir de nuevo cuatro comparsas. A los clubes sería un poco menor la inversión y al resto de la comparsa, el subir y bajar quita un poco el sentido de pertenencia. Con cuatro comparsas la llama queda encendida.

El carnaval es la única competencia del mundo en la cual el segundo desciende.

Por esto de subir y bajar se perdieron muchos puestos de trabajo especializados, porque para ciertos rubros quedó poca mano de obra especializada, como en el caso de los escultores