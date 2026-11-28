Con la mirada puesta en la edición 2027 del Carnaval del País, Papelitos ultima los detalles de su nueva propuesta. La comparsa se prepara para volver al Corsódromo de Gualeguaychú con el desafío de defender el título y cautivar una vez más al público. Este año, la comparsa apuesta a una temática que trasciende el espectáculo. Bajo el nombre “Yo deseo”, el director Juane Villagra decidió poner en escena una realidad que muchas veces permanece fuera de la mirada cotidiana: la de los chicos que esperan ser adoptados y que, con el paso del tiempo, ven cómo se reducen sus posibilidades de encontrar un hogar.

“Siempre me gusta contar historias con contenido, que dejen algo. En estos años hemos logrado, sin perder la esencia del Carnaval, tratar temáticas que generen emociones y, sobre todo, conciencia”, explicó.

La idea comenzó a tomar forma a partir de entrevistas y testimonios que Villagra venía siguiendo sobre los procesos de adopción. Particularmente, lo movilizó la preocupación de los propios chicos por el paso del tiempo y por las dificultades que enfrentan a medida que crecen para encontrar una familia.

A partir de esa inquietud, inició un proceso de investigación que incluyó conversaciones con padres adoptivos, personas vinculadas a hogares y adultos que fueron adoptados durante su infancia y que hoy pueden reconstruir sus experiencias en primera persona. También mantuvo encuentros con un juez de familia, quien lo ayudó a comprender aspectos institucionales relacionados con la temática: “Algunos testimonios fueron realmente muy duros, pero escucharlos fue fundamental para entender cómo contar esta historia con absoluto respeto, sin cometer errores ni caer en golpes bajos”.

Una Papelitos que promete emocionar

Lejos de apostar únicamente al impacto visual, la propuesta de este año busca conmover desde el relato. Así lo resume Villagra, convencido de que el público se encontrará con una puesta distinta: “No tengo ninguna duda de que va a ser la Papelitos más emotiva. No solo por la temática, sino también por cómo la pensamos, porque es una historia contada de una manera muy hermosa, muy dulce y con un mensaje clarísimo”.

Más allá del contenido narrativo, la comparsa también trabaja en una renovación de sus recursos artísticos y técnicos. A poco más de un mes del inicio del espectáculo, el director aseguró que los preparativos avanzan dentro de los tiempos habituales para esta etapa.

La apuesta fuerte de este año también pasa por la innovación técnica. En las carrozas, los destaques y los “aderezos”, el equipo incorporó herramientas y tecnologías inéditas para su dinámica habitual, que incluso podrían marcar una novedad dentro del Carnaval. “Eso nos cambió la forma de trabajar, pero creo que justamente ahí van a estar varios de los puntos fuertes de la comparsa”, señaló Villagra, quien además prometió vestuarios originales y divertidos.

El objetivo claro: volver a levantar la copa

Papelitos llega a una nueva edición con la ambición de defender su lugar en la competencia. Villagra reconoció que el objetivo es volver a quedarse con el título, aunque anticipó que el nivel de las comparsas hará que la disputa sea exigente: “Siempre salimos a ganar, así que sí, estamos trabajando para lograr un nuevo título. Sabemos que la competencia va a ser muy pareja y difícil, pero estamos muy conformes con los resultados que venimos logrando y confiamos mucho en el trabajo que vamos a presentar”.

En ese sentido, remarcó que una de las características que busca sostener la comparsa en los últimos años es que el espectador pueda disfrutar prácticamente de la totalidad de su propuesta desde la primera noche: “Para nosotros es fundamental que eso siga siendo así. Es una forma de respetar al público, de no darle la espalda al espectador y, obviamente, de respetar y fortalecer el Carnaval”.

Finalmente, al hablar sobre su motivación después de los títulos obtenidos y la posibilidad de convertirse en el director más ganador de la historia del Carnaval del País, Villagra puso el foco en otro objetivo: “No sueño con ser el director más ganador, pero sí deseo que Papelitos sea la comparsa más ganadora y trabajamos año a año para que eso sea posible. Me encantaría que se logre conmigo al frente, pero si se consigue con otros, para mí, como hincha, la misión está cumplida”.

Con una propuesta que buscará emocionar, generar conciencia y mantener el despliegue artístico que caracteriza a la comparsa, Papelitos ya transita la cuenta regresiva para una nueva edición del espectáculo más convocante de la ciudad.

Cambio inédito en la primera noche de Carnaval: la campeona cerrará el desfile

La Comisión del Carnaval del País anunció una modificación en el orden de desfile de las comparsas para la próxima edición. La nueva disposición establece una inversión completa del esquema tradicional de salida, lo que marca un cambio en la dinámica de presentación de las comparsas durante las noches de desfile.

Históricamente, la campeona de la edición anterior era la encargada de abrir la pasarela. A partir de 2027, esta modalidad cambiará: la comparsa que se quedó con la copa pasará a ocupar el último lugar, mientras que la que quedó fuera de competencia en la edición anterior tendrá a su cargo la apertura. De esta manera, el orden oficial de desfile para la edición 2027 será Kamarr, O‘Bahía, Marí Marí y Papelitos.

“La modificación representa una nueva disposición para el desarrollo del espectáculo y será una de las novedades de la próxima edición, que volverá a reunir a miles de espectadores en el Corsódromo”, manifestaron desde la organización.