El pasado martes, los sobres con los votos de los jurados que evaluaron noche a noche el Carnaval del País 2026 dieron su veredicto, y Papelitos se coronó una vez más con el premio a la Mejor Comparsa. Un hecho inédito, ya que ninguna de sus competidoras ha logrado obtener cinco títulos consecutivos en el Carnaval. La racha triunfal comenzó en 2022 con “Pawé”, siguió con “León” (2023), “Valkë” (2024), “Iguales” (2025) y, finalmente, “Vivos” (2026). Los festejos colmaron el patio del Club Juventud Unida y los himnos papeliteros se apoderaron de una noche en la que todo fue emoción y alegría.

Aún con la euforia del pentacampeonato, pero ya con la vista puesta en el trabajo que queda por delante y en la próxima apuesta de Papelitos, Ahora ElDía habló con el director de la comparsa Juane Villagra, para conocer más sobre el recorrido que lo llevó a él y su equipo de carnavaleros a un lugar de gran reconocimiento, gratitud, profesionalismo y amor por los colores celeste y blanco.

Foto: Mauricio Ríos



Antes de convertirse en diseñador gráfico, Juane tuvo sus inicios en el mundo del Carnaval cuando todavía estaba en el colegio secundario. Mientras participaba del tradicional Desfile de Carrozas Estudiantiles en 1995, le dieron la posibilidad de empezar a trabajar en las carrozas de Papelitos y de ser integrante de la comparsa. “Desde ahí quedé dentro del equipo, de una u otra manera, trabajando en sus carrozas, y después formando parte de subcomisiones, como encargado de la imagen de Papelitos, diseñando merchandising o carpetas para los jurados”, recordó. De hecho, el característico logo/escudo de la comparsa fue un diseño suyo, en el año 2003.



Hasta que en 2017 llegó el punto de inflexión en su trayectoria. “Había manifestado que tenía una idea de comparsa, pero pensaba en ella más que nada desde un lugar de colaboración. Me preguntaron si me animaba a presentar el argumento y así fue, hice unos diseños, hubo una selección y quedó mi propuesta”, contó. De este modo, en el verano de 2018 Juane debutó como Director de Papelitos con "Carnival Freak Show! ¡¡¡Pasen y voten!!!". La temática, una sátira política con humor ácido e ingeniosa crítica social, se posicionó en tercer lugar ese año. Poco a poco, una sumatoria de factores, colaboración, compromiso y chispa creativa se irían conjugando para que el sueño de llegar a lo más alto se vuelva realidad.



Foto: Mauricio Ríos



“Sostengo que los triunfos de Papelitos son el resultado del trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, manteniendo equipos. Es la apuesta que hizo el Club de no cerrar los talleres, sino entender que estos y sus equipos debían estar siempre activos, aunque sea de manera reducida. Una vez terminado el Carnaval 2020, Papelitos nunca más cerró sus talleres. Durante la pandemia nos reinventamos. Eso hizo que se mantuvieran fuentes laborales importantes para el equipo y que éste se afiance”, mencionó.



Y explicó por qué esto no es un dato menor: “No alcanza solo con buenas ideas o con invertir y que sea una maratón; si se trabaja con tiempo se puede proyectar a largo plazo. Eso hizo que nosotros creciéramos año a año, porque sabíamos con qué plumas, telas y materiales contábamos, no empezábamos desde cero”.



Un estilo único



Se habla de que Papelitos tiene un estilo particular de hacer el Carnaval. Por supuesto que no es la única comparsa con sello propio, pero hay algo en la elección y forma de interpretar sus propuestas de cada año que la distinguen: la apuesta por temáticas con contenido social; el recordatorio del efecto igualador y del espíritu transgresor del Carnaval; las referencias y guiños a la historia de Gualeguaychú; el equilibrio a la hora de contar en la pasarela un relato que sensibilice, emocione, y que al mismo tiempo transmita alegría y despierte la euforia.



En palabras de Juane, hay un poco de todo eso, pero por sobre todas las cosas hay un abordaje genuino de los temas: “Realmente nos sentimos así, no estamos haciendo una comparsa solo a los efectos de obtener un título o de que a la gente le guste. Eso es algo que me he propuesto al escribir los argumentos. Es difícil emocionar en el Carnaval, porque es algo festivo, que no permite esa sensación, y nosotros venimos trabajando hace rato con eso a través de temas que son actuales, sociales, e incluso hacen mucha alusión a Gualeguaychú. Soy muy fanático de mi ciudad y de alguna u otra manera siempre aparece”, expresó.



“El estilo de Papelitos es contar una película, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible con los elementos que tenemos: que el mensaje sea claro, pero no literal; que no pierda la poesía y comunicación que debe tener una comparsa, sin ser algo abstracto o lindo por el hecho de ser lindo y nada más. Eso hace que se hable de un estilo que se entiende, que se comprende; en el que uno lee o no el argumento y sin embargo entiende por completo -o casi- el mensaje. Esa es nuestra mayor característica. Incluso con temáticas totalmente opuestas o distintas, Papelitos mantiene la misma fórmula”, definió.



Y amplió: “Este año, lo hicimos con paletas de colores y textiles totalmente diferentes, incluso con técnicas diferentes en las carrozas. Así y todo, seguimos contando historias de la misma manera, sin traicionarnos a nosotros mismos, y eso es lo que distingue a este estilo que venimos planteando hace varios años. A veces con plata, y otras veces sin plata. En las primeras comparsas también teníamos una ´forma de contar´ con la misma características. Quizá no teníamos el acompañamiento o no estábamos al mismo nivel del resto. Pero una vez que lo logramos, en cuestiones de materiales, plumas, carrozas, etc., sí pudimos salir a competir de igual a igual, y es a partir de ahí que han llegado todos estos triunfos”.



Dentro de “Vivos”



La propuesta con la que Papelitos ganó este año fue “Vivos”, una temática centrada en el reconocimiento a los trabajadores anónimos del Carnaval, especialmente a aquellas costureras, artesanos y carroceros que, sin ocupar la pasarela, sostuvieron la fiesta con su oficio. Una forma de honrar “a las manos que, desde las sombras, tejieron y tejen la magia”. Para eso, la comparsa tomó la estética y el concepto del Día de Muertos mexicano: la idea de que las personas sólo mueren realmente cuando las olvidamos. De esta manera, mientras haya Carnaval, los históricos hacedores de esta tradición seguirán vivos.



A la par de su racha ganadora, Papelitos tuvo un perfeccionamiento evidente en Vestuario y Carrozas. Al igual que en ediciones previas, la comparsa dirigida por Juane aprovechó este año los recursos disponibles y la habilidad técnica y artística alcanzada para no dejar detalle de la temática librado al azar. Si bien el ojo entrenado de los jurados no es indiferente a esto, es posible que algunas particularidades de “Vivos” hayan pasado desapercibidas a los espectadores.



“Tratamos de que todos los detalles sean comprensibles en distintos niveles. Para una persona que tiene el argumento, como un jurado, tal vez le resulte más fácil; para alguien del público quizá es un poco más complejo, pero a partir de ciertos elementos tratamos de que se entienda qué es lo que representaba cada escuadra, destaque y carroza”, indicó Juane.



“Tal vez ‘Vivos’ tenía muchos guiños locales, pero el tema no deja de ser algo universal”, consideró, y ejemplificó: “Para homenajear a los carroceros, utilizamos elementos del Desfile de Carrozas Estudiantiles, el semillero de nuestro Carnaval. Usamos la técnica de las carrozas estudiantiles, de alambrillado con papel de diario, atado con tiritas de piolas en las que se han acumulado flores y mariposas. Que no son cualquier mariposa, sino que es la especie monarca, que en la ceremonia mexicana del Día de Muertos está considerada como el alma del ser que partió y que vuelve para encontrarse con sus seres queridos”.



“Son pequeños guiños que le dan un plus al que los ve. Otro detalle es el de las costureras, que de tanto trabajar prácticamente se convertían en una máquina; y como los primeros talleres siempre estuvieron en sus casas, la silueta misma de una máquina Singer se podía ver en la silueta de quien llevaba el vestuario, desde la rueda en un lateral, la filigrana, las agujas, esa mesa llena de telas de centímetros, desbordada. Hicimos eso sin perder a su vez el estilo que habíamos decidido tomar, que es muy característico, y que al ser tan reconocido uno corre el riesgo de no lograr la estética que debería y querría lograr. Fue un doble desafío”, agregó.



Lo que se viene



“Papelitos 2026 todavía no terminó. Recién estamos lavando todo el vestuario, recuperando un poco de energías y después empieza el desarme de la comparsa: comenzamos a clasificar las plumas, arreglar lo que está roto; separar todo ese gran capital que tienen los clubes”, comentó el director pentacampeón, y adelantó que “la idea es terminar en abril y a partir de mayo poder arrancar con la próxima comparsa”.



“Obviamente, nos tenemos que sentar con la dirigencia para ponernos de acuerdo en cuanto a los valores de una comparsa nueva. Siempre buscamos ir por más, nunca hemos hecho una comparsa para especular, no nos conformamos y uno siempre busca salir a ganar. Eso implica por supuesto un compromiso del club, de la dirigencia, de apostar nuevamente, siempre sin hacer locuras, de forma responsable. El tema para la próxima comparsa ya está escrito, faltan pulir algunas cuestiones y empezar con los diseños de carrozas, vestuarios, destaques y ver cómo hacemos para contarlo de la mejor manera”, concluyó.