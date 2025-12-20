El mellizo Juan Fernando Alfaro es pretendido por Olimpia de Paraguay, tres veces campeón de la Copa Libertadores, y su traspaso podría cerrarse en las próximas horas, más allá que también hay un interés concreto de Gimnasia y Esgrima La Plata, según pudo saber Ahora ElDía.

El propio volante central, de 26 años, reconoció en declaraciones a VS Sports Radio las negociaciones existentes entre Nacional y Olimpia. “Se que hay un interés. Están hablando entre los clubes y esperaremos”, expresó. “Me gustaría sin dudas, me pone feliz y estamos a la espera”, afirmó.

Juanfer Alfaro llegó a Nacional a comienzos de 2023, después de ser pieza clave en el ascenso de Racing de Córdoba del Federal “A” a la segunda división del fútbol argentino. Desde su llegada al fútbol guaraní acumula 137 partidos jugados y 14 goles, consolidándose como titular en el mediocampo del equipo tricolor.