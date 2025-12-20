NEGOCIACIONES AVANZADAS
Juanfer Alfaro es pretendido por un grande del continente y su traspaso podría cerrarse en las próximas horas
El futbolista de Gualeguaychú tuvo una excelente temporada en Nacional de Paraguay y despertó el interés de uno de los clubes más populares de aquel país, que acelera negociaciones para quedarse con sus servicios.
El mellizo Juan Fernando Alfaro es pretendido por Olimpia de Paraguay, tres veces campeón de la Copa Libertadores, y su traspaso podría cerrarse en las próximas horas, más allá que también hay un interés concreto de Gimnasia y Esgrima La Plata, según pudo saber Ahora ElDía.
El propio volante central, de 26 años, reconoció en declaraciones a VS Sports Radio las negociaciones existentes entre Nacional y Olimpia. “Se que hay un interés. Están hablando entre los clubes y esperaremos”, expresó. “Me gustaría sin dudas, me pone feliz y estamos a la espera”, afirmó.
Juanfer Alfaro llegó a Nacional a comienzos de 2023, después de ser pieza clave en el ascenso de Racing de Córdoba del Federal “A” a la segunda división del fútbol argentino. Desde su llegada al fútbol guaraní acumula 137 partidos jugados y 14 goles, consolidándose como titular en el mediocampo del equipo tricolor.