Daniel Serorena

Juan Fernando Alfaro siempre fue una buena promesa dentro del fútbol de la ciudad, desde sus comienzos en las inferiores de Pueblo Nuevo y en sus tiempos de promisoria figura en Juventud Unida. Con características de volante mixto, con buen despliegue y llegada al gol: condiciones que fueron cautivando a sus entrenadores y que le permitieron emigrar y dar un buen salto de calidad, pasando a Racing de Córdoba, que logró el ascenso a la B Nacional con Juanfer como una de sus buenas figuras.

Esa gran temporada en la Academia cordobesa abrió otras puertas y, luego de analizar ofertas de continuidad o de cambiar de equipo dentro del Federal A, surgió la posibilidad de dar un salto importante y pasar al fútbol de Paraguay. Nacional de la capital guaraní asomó como una chance para explorar un terreno novedoso.

Fiel a sus convicciones, el Mellizo no lo dudó, emprendió destino hacia Paraguay con la mochila llena de expectativas y sueños, que afortunadamente pudo cumplir y en algunos casos, superar ampliamente luego de un año jugando en la primera División del país vecino.

“Fue todo un cambio haber elegido irme a Nacional, pero entendí que también era una chance de poder dar un salto de calidad. En Racing de Córdoba viví algo distinto a lo que pasé en Juventud pese a que jugábamos en la misma categoría, encontré otra estructura y ahora en Nacional el panorama fue algo parecido, mucho profesionalismo, un formato en el que el jugador solamente tiene que dedicarse a jugar, entrenar y dar lo mejor posible”, expresó Juanfer en Ahora Cero Radio.

Sobre su adaptación, el Melli dijo que quizá fue lo que más lo sorprendió. “De entrada, el entrenador Pedro Sarabia me dio pocas indicaciones, hablamos de temas puntuales, pero a medida que fuimos avanzando con los entrenamientos, me sentí cómodo, me adapté a lo que pedía el técnico y de entrada tuve la chance de ser titular. Arranque jugando como volante central con responsabilidades defensivas, cubrir espacios cuando los defensores salían, mucho más táctico. Pero de a poco me fui soltando con la pelota, las cosas empezaron a salir y llegó el gol, que lógicamente es algo lindísimo y que a todo jugador le da mucho más confianza”, resaltó.

Ya consolidado como titular, la temporada fue de menor a mayor para Nacional, que terminó cuarto en el Apertura, tercero en el Clausura y obtuvo uno de los lugares para jugar la etapa preliminar de la Copa Libertadores, donde se medirá ante los ecuatorianos de Aucas desde febrero. “Tenemos una gran ilusión en poder clasificar a la Copa Libertadores, sería un salto más dentro de los objetivos que nos proponemos con el equipo. Hemos tenido cambios, algunos jugadores importantes se fueron, porque ante una buena temporada hubo ofertas de afuera y de los clubes más importantes de Paraguay para esos jugadores. Así que tendremos que renovarnos y poder mantener nuestra identidad de juego, algo que conseguimos durante la temporada y ahora buscaremos repetir”, reflexionó.

Naturalmente al momento del balance, Juanfer se mostró sumamente contento, dijo que “creo que ni yo esperaba el buen año que tuve, se dieron las cosas de la mejor forma, convertí 7 goles, algo que nunca hubiera imaginado… hasta terminé pateando penales (risas). La verdad es que siempre tuve mucha confianza y pude redondear un muy buen año”.

Si algo faltaba para que la estadía en Paraguay sea completa, a mediados de temporada su hermano mellizo Juan Luis se sumó al Tricolor guaraní, incursionando en la reserva y sumando experiencia. “De nuevo el destino quiso que estemos juntos, es cierto que Juanlu viene desde atrás y tendrá que adaptarse, pero siempre cuando estuvimos juntos nos fue bien, en Juventud llegamos a jugar los dos de titular, en Racing de Córdoba también. Así que no veo por qué no tendría que no irnos bien en Nacional”, contó optimista.

También se refirió al buen presente de Juventud, resumiendo que “lo mejor que podría pasarle al Juve es volver, se lo merece su gente y los dirigentes y jugadores que están haciendo un gran campeonato. No va a ser fácil, pero están jugando muy bien, los resultados acompañan y la gente se va a empezar a enganchar. Juventud por su historia y la ciudad se merecen tener un lugar en el Federal A, es otra vidriera, en este Regional como que se pierde todo lo bueno que se hizo antes. Así que deseo de todo corazón que el Juve pueda ascender”.