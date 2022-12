El volante Juan Fernando Alfaro tendrá su primera experiencia internacional sumándose a Nacional de Paraguay, equipo que se apresta a jugar la fase previa de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Sport Huancayo de Perú.

A principios de esta semana, Juanfer cerró su vínculo con Racing de Córdoba, que si bien cuenta con una opción de compra hasta este sábado, casi con seguridad no se ejecutará, por lo que Alfaro se sumará la semana que viene a Nacional en la capital paraguaya y de inmediato se pondrá a disposición del entrenador Pedro Sarabia, ex jugador de River Plate.

Nacional deberá afrontar la fase clasificatoria para poder acceder a la Copa Libertadores, teniendo como rival a los peruanos de Sport Huancayo, con quien se medirán el 7 y 14 de febrero. En caso de avanzar, cruzará contra Sporting Cristal también de Perú y si pasada ronda, jugará el pasaje a la fase de grupos contra el ganador de la llave Huracán y Boston River de Uruguay o Zamora de Venezuela.

Por su parte, Juan Luis Alfaro, hermano mellizo de Juanfer, todavía no definió su futuro aunque lo más seguro es que no continuará en Racing de Córdoba. Los dos jugadores se despidieron de sus compañeros en la Academia cordobesa en la semana y el futuro del lateral derecho podría estar en un equipo de Federal A. “Hoy fue un día triste porque nos despedimos de todos en Racing, fuimos muy felices y se cumplió el objetivo. Fue hermoso haber logrado el ascenso. Si todo se termina cerrando me voy a Nacional de Paraguay. Habrá que afrontarlo de la mejor manera para estar a la altura. Es un lindo desafío poder jugar pre Libertadores”, expresó Juan Fernando Alfaro luego de desvincularse de Racing.