Juanse Gallo, Julián Carmody, Walter Kus y Sergio Ferroni festejaron en Concepción del Uruguay
TC del Litoral y Citroen Competición con sus dos clases corrieron la tercera y cuarta fecha del campeonato en Concepción del Uruguay junto a CE 850 y Fórmula Entrerriana en un muy buen espectáculo.
En TC del Litoral Clase A, el piloto de Baradero, Juan Sebastián Gallo se quedó con el triunfo en las dos finales. En la Final 1 fue escoltado por Juan Pablo Dalcol, tercero quedó Pablo Kohllman, cuarto fue Stéfano Veronesi, quinto Federico Soldá, sexto Ariel Delgado, séptimo Luis Romero y octavo Nicolás Piazza, todos con 10 giros, quedando noveno a una vuelta Diego Campañá.
En la segunda final, nuevamente Juanse Gallo marcó la diferencia y se quedó con el triunfo, escoltado por Nicolás Albornoz, tercero fue Pablo Kohllman, cuarto Federico Soldá, quinto Ariel Delgado, sexto Nicolás Piazza, séptimo Luis Romero, octavo a un giro clasificó Diego Campañá, noveno a dos vueltas fue Juan Pablo Dalcol y décimo a tres giros del ganador Stéfano Veronesi.
En la Clase B de TCL, Julián Carmody hizo doblete y se quedó con los festejos en ambas finales. En la Final 1, Carmody fue escoltado por Andrés Kohllman, tercero clasificó Kevin Alcaraz, cuarto Richard Morris, quinto Nicolás Reyes, sexto Sebastián Marconi, todos con 10 giros, séptimo a una vuelta quedó Luciano FIorotto y octavo a dos giros clasificó Cristian Reverditto.
En la segunda final nuevamente se impuso Julián Carmody, escoltado esta vez por Nicolás Reyes, tercero Sebastián Marconi, cuarto fue Richard Morris, quinto Cristian Reverditto y sexto Kevin Alcaraz, todos con 10 vueltas.
En Citroen Competición Clase A, que disputó una sola serie y una final, la Serie selectiva la ganó el campeón Matias Buschiazzo, escoltado por Cristian Peruzzo, tercero fue Alan Kus, cuarto Walter Kus, quinto Adolfo Morales y sexto Pablo Queirolo.
En la final disputada sobre 10 giros, en un carrerón el triunfo fue para Walter Kus, escoltado por Matías Buschiazzo a 0,016, tercero arribó Cristian Peruzzo a 0,063 y cuarto Pablo Queirolo a 0,445 en una definición pocas veces vista. Completaron el clasificador Emilio Burgos en el quinto lugar, sexto fue Mauricio Vaiarini, séptimo a un giro clasificó Matías Melideo y octavo a tres vueltas fue Jonathan Icardo.
Finalmente en Citroen Clase B, con cinco autos apenas en grilla, la primera final fue para Sergio Ferroni, escoltado por Franco Lapido, tercero quedó Maximiliano Pérez, cuarto Felipe Arnaudín y quinta Malena Rupp. Ferroni repitió triunfo en la segunda final con idéntico clasificador: segundo Franco Lapido, tercero Maxi Pérez, cuarto Felipe Arnaudín y quinta Malena Rupp.