La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el cronograma de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Las acreditaciones comenzarán el miércoles 8 de julio y se organizarán de acuerdo con la terminación del DNI.

Las prestaciones tendrán un incremento de 2,15%, en línea con la variación de inflación correspondiente a mayo. Con esa actualización, la jubilación mínima será de $411.959,33 y quienes cobren ese haber podrán recibir un bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el monto total alcanzará los $481.959,33 en los casos que accedan al refuerzo completo.

El haber máximo, en tanto, quedará en $2.770.941,09. La Asignación Universal por Hijo también tendrá el incremento previsto por movilidad y pasará a $153.414, mientras que la prestación por hijo con discapacidad será de $499.387.

Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones

Las Pensiones No Contributivas se abonarán el 8 de julio a los DNI terminados en 0 y 1; el 9 a los finalizados en 2 y 3; el 13 a los documentos 4 y 5; el 14 a los 6 y 7; y el 15 a los 8 y 9.

Quienes cobren jubilaciones superiores al haber mínimo percibirán sus haberes el 23 de julio, si sus documentos terminan en 0 y 1; el 24, para 2 y 3; el 27, para 4 y 5; el 28, para 6 y 7; y el 29, para 8 y 9.

AUH, asignaciones y prestación por desempleo

Los titulares de AUH, Tarjeta Alimentar, asignaciones familiares del sistema SUAF y Asignación Universal por Embarazo cobrarán en las mismas fechas previstas para jubilados que perciben hasta el haber mínimo: entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI.

En el caso de la Asignación por Prenatal, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 10 de julio; 2 y 3, el 13; 4 y 5, el 14; 6 y 7, el 15; y 8 y 9, el 16. Las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, las asignaciones de pago único y la Asignación por Maternidad estarán disponibles para todas las terminaciones desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto.

La prestación por desempleo se acreditará desde el 23 de julio. Cobrarán ese día los DNI terminados en 0 y 1; el 24, los finalizados en 2 y 3; el 27, los 4 y 5; el 28, los 6 y 7; y el 29, los 8 y 9. El calendario puede consultarse también a través de los canales habilitados por Anses.