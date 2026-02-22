Las jubilaciones aumentarán un 2,9% en marzo de 2026, en línea con la inflación de enero, según dispone el régimen de movilidad jubilatoria aprobado por decreto por el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza).

Con este aumento, la jubilación mínima a partir del próximo mes será de $ 369.672. Si no se actualiza el bono extra, que desde marzo de 2024 se encuentra congelado en $ 70 mil, el haber mínimo (con bono) alcanzará los $ 439.672.

De este modo, las jubilaciones mínimas (con bono) se ubican en términos reales -es decir, descontando la inflación- un 8,2% por debajo de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). En tanto, registran una caída interanual real del 2,9% con respecto a marzo de 2025.

¿Cómo se calculan los aumentos con la nueva movilidad jubilatoria?



En abril de 2024 el Gobierno nacional modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), que disponía aumentos trimestrales basados en el incremento combinado de los salarios y de la recaudación previsional de la ANSES.

De acuerdo con el sistema actual, los haberes previsionales son actualizados todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. Es decir, se ajustan por inflación. Además, al momento del cambio de fórmula, se otorgó un ajuste extra del 12,5% para incorporar parte de la inflación de enero de 2024 (que fue del 20,6%).

El INDEC informó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, por lo que las jubilaciones de marzo aumentarán en la misma proporción.

¿Quiénes cobrarán el bono de marzo de 2026 y de cuánto es el monto?



Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben un bono extra que desde marzo de 2024 es de $ 70 mil.

El beneficio también es percibido de forma decreciente por quienes cobren menos de $439.672 (el valor de la mínima con el bono), aunque en esos casos reciben la diferencia entre sus haberes y ese tope. Por ejemplo, si alguien cobra en marzo $429 mil, el bono será de $10.672.

En términos reales, el bono registra desde marzo de 2024 (última vez que se actualizó) una caída del 50,7% de su poder de compra, considerando la inflación. Para evitar esa pérdida, el bono debería ser de $141.860 en marzo de 2026.

En este escenario, la jubilación mínima con bono se ubicaría en marzo de 2026 un 8,2% real por debajo de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). Si se hace una comparación interanual, los haberes mínimos con bono muestran una baja del 2,9% con respecto a febrero de 2025.

En tanto, las jubilaciones por encima de la mínima (que no reciben bonos) aumentaron un 9,9% real por encima de noviembre de 2023 y un 2,1% real interanual. La diferencia con las jubilaciones mínimas reside en el efecto que tiene el congelamiento del bono en el haber final.

Fuente: Chequeado