Este miércoles a partir de las 10.30, jubilados realizarán una concentración frente a la sede de Pami Gualeguaychú y harán una volanteada para visibilizar la situación que atraviesan con la prestadora de salud.

“Se trata de un reclamo que es nacional. Nosotros desde la asamblea de Adultos Mayores vamos a formar parte de esa convocatoria, por un PAMI mejor, porque funcionen las prestaciones como deberían y para que se reintegran los medicamentos que se han sacado”, manifestó Ana María Gómez a Ahora ElDía.

En su comunicado, desde la Asamblea apuntaron que “cada vez tenemos menos médicos de cabecera, medicamentos y prestaciones. Aportamos durante toda nuestra vida y hoy nos dejan sin la atención que necesitamos”.

La movilización busca poner estos reclamos en la agenda pública y generar respuestas ante las dificultades que atraviesan jubilados y pensionados para acceder a prestaciones consideradas esenciales.

Desde la organización convocaron a participar a adultos mayores, trabajadores y a la comunidad en general, con el objetivo de expresar el rechazo a las medidas que, consideran, afectan la atención y la cobertura de salud de los afiliados.