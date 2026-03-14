La conducción de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú entró en disputa los últimos meses. Si bien parecía todo encaminado para que se presente una sola lista y se dé continuidad a la gestión encabezada actualmente por Nahuel Otero, un grupo de vecinos decidió armar otra lista y presentar un amparo para poder competir en las elecciones, ya que argumentan que la convocatoria no fue realizada en los tiempos pertinentes para permitirle a los interesados que confeccionen una lista y compitan.

Al respecto, Raúl Sayas, quien presentó el recurso de amparo, explicó a Ahora ElDía que “todo comenzó en los primeros días de diciembre, cuando empezamos a averiguar cómo son las elecciones en la Cooperativa Eléctrica y cómo es su estatuto. Como usuarios todos tendríamos que tener información en el mostrador de la Cooperativa o en sus páginas oficiales sobre este proceso, pero lamentablemente no pasa. Te ocultan información, siempre no decían ‘vengan la semana que viene’. Entonces, presentamos una nota y recién ahí, nos entregaron el estatuto”.

“En la Cooperativa Eléctrica se elige presidente cada 3 años, y año tras año se renueva un tercio de los concejeros, por eso cuando se arma una lista se ponen delegados titulares y suplentes, que terminan siendo concejeros”, contextualizó Sayas.

Y continuó: “cuando nos enteramos que nos habían ocultado información y pisoteado el estatuto, contratamos abogados y empezamos a averiguar. Nos dimos cuenta que no nos habían entregado el acto eleccionario, que es cómo se participa. Entonces, armamos otra nota más pidiendo eso. Ahora ya tenemos todo, sabemos cómo se juega. A todo esto, ellos mandaron un edicto el jueves 19 de febrero, invitando a la asamblea del 6 de marzo, e informando que de 18 a 22 horas se podía ir a votar a los diferentes distritos. En el edicto mencionaron 8 distritos cuando son 10, entonces si unificaron algunos no lo informaron y eso viola el estatuto”.

“Y la parte más bonita y absurda es cuando dicen que aquellos que quieran participar tienen tiempo hasta el martes 24 de febrero, entonces ahí mandamos una carta documento impugnando ese edicto, porque nadie en 4 días puede armar una lista de 564 personas, es imposible. Ni ellos con toda la información pueden ocupar todos esos lugares, y nosotros queremos competir en todos los distritos”, manifestó Sayas.

“Entonces decidimos ir por la vía judicial. Presentamos una acción de amparo, y el fallo después de un par de días salió a favor de nosotros”, relató respecto de la resolución del juez Ricardo Mudrovici, quien determinó que la convocatoria fue ilegítima.

“Está mal lo que hicieron, como cooperativa le tienen que informar a sus socios las reglas del juego. Nosotros somos la lista azul y vamos por la presidencia, para prestar un servicio de luz, después está habilitado para hacer otros negocios, y si eso viene bien para que la Cooperativa invierta. No quería llegar a esto, pero me obligaron a hacerlo, si hubieran jugado limpio estaba en uno elegir si quería participar o no. Para poder hacerlo tenés que tener un medidor a tu nombre hace más de un año y las facturas de luz al día al momento de votar”, comentó.

Finalmente, manifestó que “queremos participar y que nos ganen en las urnas, si pasa eso nosotros vamos a acompañar, pero queremos participar porque tenemos muchos proyectos, hay un equipo inmenso de arquitectos y de ingenieros que van a trabajar con nosotros”.

Por parte de la conducción de la Cooperativa Eléctrica, aun no se han manifestado al respecto. La administración comandada por Otero tiene tiempo hasta el próximo martes de apelar el fallo judicial. Si no, se deberá convocar nuevamente a una asamblea para aprobar el balance 2025 y renovar las autoridades para el 2026.