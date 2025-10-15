La Selección argentina se enfrentará este miércoles a las 20 con Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20 y el director técnico Diego Placente ya tendría definido el 11 titular.

En el arco estará Santino Barbi, quien tuvo grandes actuaciones en este Mundial, en el que solo recibió dos goles (uno ante Cuba y otro frente a Australia).

La defensa estará conformada por Dylan Gorosito y Julio Soler en los laterales, mientras que Tobías Ramírez y Juan Villalba conformarán la zaga central. El único cambio con respecto a los cuartos de final con México será el ingreso de Villalba, quien jugará por Valente Pierani debido a que este último sufrió una lesión en el primer tiempo.

Una de las incógnitas aparece en el mediocampo, ya que aún no se conoce si el encargado de acompañar a Milton Delgado y a Valentino Acuña será Tobías Andrada o Tomás Pérez.

Por último, en la delantera ya están confirmados Gianluca Prestianni y Alejo Sarco, por lo que solo resta definir el último atacante, que será Ian Subiabre o Santino Andino.

La Selección argentina está teniendo una gran actuación en este Mundial Sub 20, en el que avanzó a las semifinales luego de ganar en todas sus presentaciones con muchísima autoridad, por lo que se ilusiona con cortar con la sequía de 18 años sin títulos en la categoría.

Así formaría la Selección argentina Sub 20 ante Colombia: Santino Barbi; Sylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.