En las últimas semanas se llevaron adelante las instancias locales de los Juegos Deportivos Entrerrianos Juveniles 2026, donde deportistas de la ciudad compitieron por un lugar en la etapa zonal del certamen provincial.

Las competencias reunieron a jóvenes de distintas instituciones deportivas en las disciplinas de hockey sobre césped, vóley indoor, vóley playa y básquet 3x3 masculino, mientras que atletismo y natación participarán directamente en la etapa zonal con representantes de Gualeguaychú.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de estos programas deportivos, que "promueven la participación, el desarrollo de jóvenes talentos y la posibilidad de representar a la ciudad en competencias provinciales y nacionales, fortaleciendo al deporte como una herramienta de integración y formación".

En hockey sobre césped Sub 14, la instancia local se disputó con un único encuentro entre Central Entrerriano y Carpinchos. Tras igualar en el tiempo reglamentario, Central Entrerriano se impuso en la definición por penales y logró la clasificación a la próxima instancia. El equipo es dirigido por Joel Laborde y Daniela Franchini.

En vóley indoor Sub 14, la competencia se desarrolló en el gimnasio del exfrigorífico, donde Independiente superó a Racing y obtuvo el pasaje a la etapa zonal. El equipo es conducido por Paula Olivera.

El básquet 3x3 masculino tuvo como escenario el Club Neptunia. Allí, el conjunto local se enfrentó a la Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade" y consiguió la clasificación para la siguiente instancia bajo la dirección técnica de Matías Villareal.

Por su parte, el vóley playa femenino se disputó en las canchas de arena ubicadas junto al Obelisco. Luego de una extensa jornada de competencia entre equipos del Club Pescadores y representantes de la ENOVA, una de las duplas de Pescadores se quedó con la clasificación, coordinada por Marcos Alfonso.

En tanto, las disciplinas de atletismo y natación no desarrollarán instancia local, por lo que los representantes de Gualeguaychú competirán directamente en la etapa zonal.

La etapa zonal/departamental de los Juegos Deportivos Entrerrianos Juveniles se desarrollará durante el mes de agosto en distintas sedes de la provincia. Allí, los representantes de Gualeguaychú buscarán un lugar en las finales provinciales. Los campeones de esa instancia obtendrán la clasificación para representar a Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita 2026, que se realizarán del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.