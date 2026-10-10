Alma Maistegui, Estefanía Chávez Ocampo y Román Parma representarán a Entre Ríos en las finales nacionales, que se disputarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

Deportistas de Gualeguaychú participaron en la final provincial de los Juegos Evita Deportes Adaptados, donde compitieron en distintas disciplinas y tres representantes locales consiguieron la clasificación para la instancia nacional.

Alma Maistegui, del Centro de Educación Física (CEF) N° 6, logró su lugar en atletismo, mientras que Estefanía Chávez Ocampo, integrante de la ONG Ateneo Inclusión, clasificó en natación. Por su parte, Román Parma, también del CEF N° 6, representará a Entre Ríos en vóleibol sentado.

Además, Valentín Vergara y Bruno Ávila, deportistas del CEF N° 6, alcanzaron el segundo puesto y quedaron cerca de obtener la clasificación nacional.

La instancia provincial reunió a deportistas del departamento que participaron en tenis de mesa, atletismo y natación, entre otras disciplinas.