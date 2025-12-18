Se produjeron dos incendios en viviendas en distintos puntos de la ciudad en la mañana de este jueves.

Uno en calle 10 de Junio, al que respondió el móvil 29, interviniendo en el lugar al regreso del servicio anterior, en un incendio de pastizales..

En tanto, en calle Labayén, respondió el móvil 38, desarrollando las tareas operativas correspondientes., y luego se sumó el móvil 31 para dar apoyo.

Minutos después, se informó desde Bomberos Voluntarios que ambos incendios se lograron controlar, y que en estos momentos se realizan tareas de enfriamiento.