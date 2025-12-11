El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves 11 de diciembre habría inestabilidad durante toda la jornada. El calor se hará sentir y se prevén 31 grados de máxima.

Las temperaturas seguirán aumentando durante este viernes y sábado. En tanto, para el domingo se prevén nuevas inestabilidades que podrían provocar una suave disminución de los valores térmicos.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 11 de diciembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comenzará parcialmente nublado, pero anuncian tormentas aisladas para la tarde (entre 40 y 70% de probabilidad) y eventuales tormentas aisladas de noche (entre 10 y 40% de probabilidad).

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. El día también iniciará parcialmente nublado y anuncian posibles tormentas aisladas a la tarde y la noche (entre 10 y 40% de probabilidad).

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. En estas localidades se prevén tormentas aisladas durante el día, sobre todo de mañana (entre 40 y 70% de probabilidad), mientras que luego disminuyen las posibilidades.

En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. En esta zona también se informan posibles tormentas aisladas, fundamentalmente en horas de la mañana (entre 40 y 70% de probabilidad), mientras que a la tarde y noche serían eventos aislados.