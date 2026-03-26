El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves 26 de marzo con buen tiempo. El día se presentará entre despejado y algo nublado por la tarde, sin precipitaciones.

Las inestabilidades llegarían entre este viernes y el sábado a Gualeguaychú. Se trata de un frente débil de posibles precipitaciones. No hay alerta meteorológico emitido por el momento.

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En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá indican baja probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones para este viernes en horas de la tarde noche. También se indican precipitaciones aisladas durante todo el sábado, aunque en un porcentaje de 10 a 40%.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se informa cielo mayormente nublado para el viernes y también el sábado, prácticamente con nulas posibilidades de precipitaciones.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas se indican posibles tormentas aisladas para este viernes de tarde y chaparrones hacia la noche. El sábado aumentan las posibilidades de tormentas aisladas.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay se pronostican tormentas aisladas, en baja probabilidad para viernes de tarde y noche. En tanto, el sábado continuaría con tormentas, en una probabilidad de 40 a 70% según el SMN.