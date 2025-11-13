El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada soleada para la ciudad de Gualeguaychú. En tanto, la temperatura irá subiendo en los próximos días y habrá mayor nubosidad. Se esperan lluvias para el domingo.

Con respecto a este jueves, la mínima se ubicará en 15 grados y subirá hasta los 27 grados. El cielo estará despejado durante todo el día.

A partir del viernes, habrá más presencia de nubes y la máxima llegará a los 30 grados, mientras que el sábado se espera que se supere. En tanto, el domingo habría probabilidad de lluvias y tormentas por la mañana.