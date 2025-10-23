El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un jueves muy caluroso en la ciudad. La mínima será de 18 grados, mientras la máxima escalará hasta los 31 grados.

No obstante, mañana llegará el alivio para Gualeguaychú con el ingreso de un sistema frontal que provocará inestabilidad y baja de temperaturas que se sentirán mucho más a partir del sábado.

Para el viernes se pronostican lluvias abundantes y tormentas fuertes, sobre todo en horas de la madrugada y especialmente en los departamentos del oeste de la provincia. En esa zona elevaron a naranja el alerta. En tanto, el sábado continuaría la inestabilidad pero el domingo de las votaciones ya volvería a aparecer el sol.