La nubosidad tendrá preponderancia durante esta jornada en Entre Ríos. No obstante, anuncian que estará templado y la temperatura máxima podría llegar a 20 grados. Podrían producirse algunas precipitaciones aisladas.

Luego del temporal del lunes a la madrugada, hubo dos jornadas frías y con tiempo bueno. La situación empezaría a cambiar durante esta jornada, cuando las nubes tendrán preponderancia en el cielo, a la par del aumento de la humedad.



Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, con el correr de las horas las condiciones se irían inestabilizando sobre el territorio provincia y no se descarta hacia la tarde la posibilidad de algunas lluvias aisladas.



No obstante, en nuestra zona la mayor probabilidad de precipitaciones y algunas tormentas está prevista a partir del viernes a la madrugada. Esto traería consigo un nuevo descenso de los registros térmicos y una gélida jornada de sábado con máximas que apenas superarían los 10 grados. Ciclogénesis sobre el Mar Argentino

El meteorólogo Christian Garavaglia indicó que “una crítica situación se vive por estos días en la cordillera de los Andes con distintos temporales de nieve que no dan tregua. A las complicaciones del último fin de semana, con autos varados y personas rescatadas en el Paso Internacional Cristo Redentor, se suma ahora la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará una gran cantidad de nieve en poco tiempo”.



La región más castigada será toda la cordillera de Mendoza y el norte de la cordillera de Neuquén, en donde se esperan de 50 a 80 cm más de nieve, con algunos máximos puntuales que podrían acercarse al metro de altura, “todo esto concentrado entre este miércoles y la mañana del viernes”.



Esta situación “evolucionará hacia el este hasta formar una ciclogénesis sobre el Mar Argentino entre viernes y sábado, días en los que se espera precipitaciones en gran parte de las provincias del centro y norte de Argentina, con fuertes vientos cambiando al sur y descenso de temperaturas”, publicó en Meteored.