El Servicio Meteorológico Nacional prevé posibles lloviznas (40%) en la mañana de este jueves en la ciudad. En tanto, durante la tarde el cielo permanecerá gris, aunque la temperatura será más elevada que los días anteriores.

La mínima anunciada para la jornada de hoy es de 10 grados, mientras la máxima se posicionará en los 20 grados, haciendo que vuelvan las temperaturas primaverales típicas de esta época. Mañana seguirá subiendo la máxima y el fin de semana estará cálido y con sol. No hay anuncio de lluvias para los próximos días.

Así estará el tiempo este jueves en el resto de la provincia



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Allí prevé un jueves parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se espera mañana con lloviznas y cielo mayormente nublado por la tarde.