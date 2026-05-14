Luego de un miércoles mayormente soleado y con temperaturas otoñales pero tolerables, el cielo se nubló sobre Gualeguaychú y alrededores y la noche trajo consigo un leve descenso térmico. Es así que en la madrugada de este jueves las mínimas estuvieron por debajo de los 9 grados, y se espera que hacia el mediodía no superen los 17 grados.



La máxima se alcanzaría en las primeras horas de la tarde, momento para el que se prevé que el cielo se despeje al menos por unas horas y se alcancen los 17 grados. Las condiciones meteorológicas continuarán estables durante el resto de la jornada, con un tiempo despejado y térmicas que descenderán gradualmente conforme caiga el sol hasta llegar a los 10 grados en la medianoche.

Se espera que estos parámetros continúen durante el viernes y, aunque no hay pronóstico de lluvias, por el momento se prevé un fin de semana mayormente nublado.