Alcanzada ya la segunda mitad de marzo, los calores del verano van disminuyendo y dan paso a temperaturas más agradables, aunque todavía cálidas. Al igual que ayer, para este jueves en Gualeguaychú se espera un día soleado y con el cielo mayormente despejado. En cuanto a las temperaturas, la mínima registrada en las primeras horas de la mañana se situó en torno a los 16 grados, mientras que las máximas difícilmente superarán los 27 o 28 grados pasado el mediodía. Hacia la tarde y noche, el termómetro tendrá un gradual descenso hasta alcanzar los 20 grados en la medianoche.



En tanto, el pronóstico para el viernes se presenta un poco más inestable, con temperaturas igual o ligeramente más cálidas a las del jueves y con mayor nubosidad durante gran parte de la jornada, incluyendo la posibilidad de lluvias hacia la medianoche y madrugada del sábado.



Para el sábado, los indicadores meteorológicos son claros: se espera que lleguen las lluvias al sur entrerriano hacia la madrugada y que persistan hasta el mediodía. Hasta el momento, el pronóstico para el domingo y próximo lunes indican también posibles lluvias.