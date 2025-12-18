El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipa un nuevo sistema frontal que provocará inestabilidades el fin de semana en Gualeguaychú. Se pronostican lluvias y tormentas fundamentalmente para el sábado que podrían continuar el domingo.

El pronóstico extendido indica jornadas estables esta jueves y viernes, con aumento de temperaturas. Se pronostican máximas de hasta 33 y 34 grados. En tanto, el fin de semana llegaría un pequeño alivio de las térmicas debido a las inestabilidades.

Cuándo llegan las lluvias, según los departamentos



En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se prevén tormentas aisladas para el sábado de mañana y tormentas más fuertes para la tarde y la noche. Continuarían las inestabilidades hasta el domingo a la mañana.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador indican cielo mayormente nublado para el sábado a la mañana y tormentas para la tarde noche. Se prevén también tormentas aisladas el domingo hasta la mañana.

En Uruguay, Colón, Islas del Ibicuy y Tala se pronostican tormentas aisladas durante toda la jornada del sábado y posiblemente hasta el domingo de mañana.

En Victoria y Gualeguay se anticipan tormentas fundamentalmente para el sábado de mañana, mientras que luego seguiría elevada la nubosidad con menos inestabilidades.