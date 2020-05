Jugaba en la Bundesliga, fue dado por muerto y cuatro años después apareció con vida

Increíble, pero real. Hiannick Kamba, ex futbolista del Schalke en la Bundesliga, había sido dado por muerto el 9 de enero de 2016, luego de un accidente de auto que sufrió mientras se encontraba de visita en Congo, su país natal. Pero cuatro años más tarde, fue encontrado trabajando en una compañía energética de Ruhr, al noroeste del territorio alemán.

hiannick-kamba (3).jpg Hiannick Kamba fue parte del Schalke en la Bundesliga

El caso sorprende y genera escalofríos por igual. Según trascendió, el ex jugador, ahora de 33 años y que se desempeñaba como lateral derecho, habría sido víctima de una estafa de parte de sus supuestos amigos y su ex mujer, los cuales lo abandonaron aquel sábado 9 de enero por la noche en el Congo sin dinero, documentos o un teléfono para pedir ayuda.

Según la investigación, y de acuerdo a las declaraciones que el propio ex futbolista realizó ante el fiscal que lleva adelante el caso, todo fue obra de la ex mujer del congoleño para cobrar el seguro de vida que tenía el futbolista. Por esta razón, se inició una investigación para comprobar la historia del ex lateral y posibilidad de que éste haya participado del hecho.

hiannick-kamba (2).jpg Encontraron vivo a un futbolista congoleño que habían dado por muerto en 2016

Lo que la justicia alemana intenta determinar es cómo fue posible que Kamba, tras haber sido declarado “fallecido”, lograra burlar la seguridad del país e ingresar nuevamente a Alemania, para haberlo luego encontrado en Ruhr, una de las áreas metropolitanas más pobladas del país.

Además de vestir la camiseta del Schalke, donde arrancó en las inferiores, también pasó por varios clubes del ascenso como Zweckel, Borken, Recklinghausen, Hüls, Vestia Disteln y el Hassel. Fue descubierto trabajando para una compañía energética al noroeste del territorio alemán.