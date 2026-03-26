Este jueves se desarrolló la tercera audiencia en el juicio contra Leonardo Airaldi y otros ocho acusados, en un proceso que se extendió durante seis horas y que incluyó la declaración de dos de los cuatro testigos que estaban pautados. El debate continuará el próximo 9 de abril.

La jornada comenzó con un planteo de la defensora Mariana Barbitta, quien se opuso al traslado de Airaldi al penal de Ezeiza por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, el fiscal José Ignacio Candioti sostuvo que debía rechazarse, ya que se trataba de una revisión encubierta “bajo el ropaje de una cuestión constitucional” previamente denegada.

Recordó que el tribunal, integrado por Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello en una resolución del 27 de febrero, había fundamentado que Airaldi era considerado un preso de alto riesgo, apoyándose en dos causa por la que está siendo juzgado, Más allá que luego sumó otra por el supuesto plan criminal para asesinar funcionarios judiciales.

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Los jueces le dieron la razón a Candioti y rechazaron el extenso planteo realizado por Barbitta.

Testimonios clave

El exdirector de Investigaciones, Ángel Ricle, relató que la pesquisa se inició tras denuncias de vecinos que advertían movimientos sospechosos y hablaban de una supuesta pista de aterrizaje, con la presencia de hombres armados. A partir de tareas de campo en Diamante, planimetrías y escuchas telefónicas, se determinó la existencia de una organización criminal encabezada por Airaldi, dedicada al negocio de la marihuana.

Ricle describió el rol de cada imputado, mencionando a María Soledad Touzet como encargada de rendir cuentas al líder, y a Juan Erbes, vinculado al bar Mandela, como socio en la actividad ilícita. También habló de otros acusados.

Por su parte, Jesús Luna, subjefe de Investigaciones, explicó que las tareas en Diamante y Victoria se iniciaron en el marco de una causa por supuesto abuso de armas pero revelaron un esquema delictivo dedicado al tráfico de drogas en la región en constante mutación, con cambios de roles e integrantes.

Respaldó sus afirmaciones con escuchas telefónicas incluidas en el requerimiento de elevación a juicio, donde se hablaba explícitamente de estupefacientes. Luna señaló además que Airaldi se jactaba de ser “dueño del puente caminero Rosario-Victoria” y mantenía vínculos con policías, entre ellos Roberto Coronel, mencionado en las escuchas.

Como en la primera audiencia, Airaldi siguió el juicio via Zoom desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero, luego de que el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis revelara que Airaldi planeaba asesinar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti.

La audiencia se reanudó tras la declaración de Airaldi la semana pasada. En el juicio hay dos expedientes unificados: uno iniciado en Diamante (2019-2024) y otro en Santa Fe (2022).

La acusación

El Ministerio Público está representado por Diego Iglesias (PROCUNAR), junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario Martín Uriona.

Además de Airaldi, enfrentan cargos Roberto Fabián Coronel (policía), Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero (policía santafesino) y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

Dos expedientes, una misma trama

El caso santafesino se originó en agosto de 2022, cuando se secuestraron casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto. La Fiscalía sostiene que la logística y las propiedades rurales utilizadas pertenecían a Airaldi, quien habría coordinado operaciones desde una estancia en una isla del río Paraná. Por este caso está prófugo Diego Torres, el puestero que cuidaba las islas de Airaldi, y se sospecha que fue asesinado.

En paralelo, la Justicia Federal de Paraná investigó desde 2019 a Airaldi y a más de una decena de personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, con operaciones terrestres y fluviales en la región.

El debate oral se extenderá hasta julio. La próxima audiencia será el jueves 9 de abril.

En la jornada de este jueves, los testigos policiales detallaron cómo funcionaba la organización liderada por Airaldi. Su testimonio se cimentó con escuchas telefónicas y un trabajo de campo que le permitió a los investigadores establecer que rol cumplía cada uno de los acusados en la banda.

Fuente: AHORA