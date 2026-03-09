El juez Darío Crespo dará a conocer este lunes a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay el adelanto del veredicto del juicio oral y público contra el ex funcionario provincial entrerriano Juan Enrique Ruiz Orrico por el delito de “homicidio culposo agravado” derivado del fatal siniestro vial en la Ruta Provincial 39 que costó la vida de Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi.

El juicio oral y público se desarrolló durante las últimas semanas en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Ruiz Orrico estuvo sentado en el banquillo como único imputado por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay. Los cuatro jóvenes trabajadores, todos oriundos de Basavilbaso, fallecieron en el acto.

Desde el Poder Judicial se había informado que la audiencia de veredicto sería transmitida en vivo por streaming por el canal oficial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, pero el anuncio se vio frustrado después ya que anunciaron que debido a problemas técnicos de sonido la transmisión no sería posible.

El siniestro y las víctimas



Según la investigación, Ruiz Orrico conducía un auto oficial Volkswagen Passat con un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido y a alta velocidad cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro trabajadores del frigorífico Fadel.

Mientras comenzaba la causa judicial, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

En la audiencia de alegatos finales, la Fiscalía solicitó que Ruiz Orrico sea condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir, además de que se ordene su detención inmediata al momento de dictarse la sentencia.



Las querellas particulares, que representan a las familias de las víctimas, pidieron 6 años de cárcel, argumentando que existen elementos agravantes y que la pena debería ser la más alta dentro del marco legal. La defensa intentó mitigar la situación procesal de su cliente, buscando una pena menor y señalando diversos factores con el fin de reducir la responsabilidad penal.



Las últimas palabras del imputado



En la jornada final del juicio, Ruiz Orrico tomó la palabra para reiterar su responsabilidad y ofrecer disculpas a las familias de las víctimas. “Sigo manteniendo firme mi ofrecimiento de disculpas, mi ofrecimiento de perdón”, afirmó, aunque su intervención fue interrumpida por gritos e interrupciones de familiares en la sala.

Durante su exposición, también reafirmó que no había sido su intención causar las muertes. Aun así, los abogados querellantes cuestionaron que sus disculpas fueran suficientes, señalando que el nivel de alcohol en sangre, la velocidad y el uso del vehículo oficial son factores que agravan su conducta.

