Este martes, a las 9:30, se pondrá en marcha en Paraná uno de los juicios más resonantes de los últimos años en la región. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, integrado por Noemí Berros, Maricel Rojas y José María Escobar Cello, dará inicio al debate oral contra Leonardo Airaldi —exdirector de la Sociedad Rural de Diamante— y otros nueve acusados por narcotráfico.

El debate se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, debido a los últimos acontecimientos que salieron a la luz sobre un supuesto plan criminal para atentar contra autoridades judiciales.

En la primera jornada se leerá la acusación formal y se realizarán los planteos preliminares por parte de los defensores para que el TOF resuelva.

En un principio eran 14 los imputados, pero varios optaron por juicios abreviados o pedir probation. Todos esos planteos quedarán a disposición del tribunal que dictaminará si son aceptados o rechazados.

Se prevé la declaración de unos 45 testigos y un proceso que podría extenderse por aproximadamente cuatro meses.

Airaldi seguirá el juicio desde la cárcel de Ezeiza, donde fue trasladado el fin de semana por considerárselo un preso de alto riesgo, tras descubrirse un supuesto plan para atentar contra el juez federal Leandro Ríos y el fiscal José Ignacio Candioti.

Las causas acumuladas

Airaldi enfrenta dos expedientes principales que se unificaron para realizar un sólo debate. La abogada defensora del productor agropecuario y ganadero Mariana Barbitta, se opuso a la unificación pero no obtuvo éxito. Además antes del inicio del juicio pidió su suspensión por la presunta “faltante” de prueba, algo que fue rechazado por el TOF.

La causa en Entre Ríos comprende una investigación que se inició en 2019 y culminó en 2024. Ese trabajo permitió, según el MPF, conocer sobre una organización que traficaba cocaína en Diamante y Paraná.

La expediente de Santa Fe data de 2022 cuando la Policía halló 30 kilos de cocaína en la casa de su puestero, José “Pete” Torres, en Puerto Gaboto. Torres está desaparecido y tiene pedido de captura. Ese allanamiento en el puesto que cuidaba Torres se dio por una causa de violencia de género.

La conexión entre ambos casos refuerza la hipótesis de que Airaldi utilizaba campos e islas en el Delta para el trasiego de cargamentos provenientes de Paraguay, en coordinación con organizaciones narco de Rosario. Se sospecha que uno de esos envíos tenía como destino el Mundial de Qatar.

Además de Airaldi, se sentarán en el banquillo: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.

El fiscal general José Ignacio Candioti y su adjunto, Juan Podhainy, estarán a cargo de sostener la acusación contra la banda que operaba entre Diamante y Paraná.

