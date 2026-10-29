La declaración de Andrea Lescano, la mamá de Micaela García, permitió reconstruir la personalidad de su hija durante la primera jornada del nuevo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de haber participado como coautor en el abuso sexual y el femicidio de la joven, ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay.

“Tenía una capacidad organizativa extrema”, expresó Andrea al recordar cómo Micaela planificaba sus actividades, organizaba equipos y proyectaba objetivos a largo plazo. También destacó su compromiso social y su preocupación por las personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad.

Según relató, una de las tareas que realizaba su hija en Concepción del Uruguay consistía en identificar barrios y sectores vulnerables, organizar grupos de trabajo y dejar equipos en funcionamiento para continuar con las actividades. Luego, hacía un seguimiento de esas iniciativas y volvía a impulsar nuevos espacios de participación.

Andrea también recordó la capacidad de Micaela para resolver situaciones difíciles. Contó que, durante los torneos de aeróbica, si alguna rutina no salía como estaba prevista, su hija calculaba rápidamente las posibilidades de obtener un buen puntaje y modificaba los ejercicios sobre la marcha, aun cuando sabía que después recibiría un reto de sus entrenadores.

“Siempre estar con gente”

La madre describió a Micaela como una persona muy sociable desde la infancia. “Era muy dada, muy de constantemente estar haciendo amistades, de hablar, no paraba nunca de hablar”, contó.

En ese sentido, recordó que desde los dos o tres años su hija solía ir acompañada de amigos y amigas a todas partes. En su casa también recibían habitualmente a otros chicos y chicas, que se quedaban los fines de semana para compartir actividades o hacer pijamadas.

“Yo siempre decía, mi casa es la casa del pueblo”, recordó Andrea sobre aquella etapa familiar. Según explicó, Micaela necesitaba estar rodeada de personas y mantenía un vínculo permanente con su entorno.

También la definió como una joven independiente, de personalidad fuerte y con ideas claras. “Cada cosa que decía era por esto, por esto y por lo otro, o sea, no porque se le ocurría ni por caprichosa, sino porque realmente tenía sus planteos”, explicó.

Su compromiso político y social

Andrea destacó además la participación de su hija en la militancia política. Micaela integraba la Juventud Peronista Evita y era una de las referentes de ese espacio en Entre Ríos.

La madre señaló que su hija combinaba numerosas actividades, pero mantenía un orden estricto y una planificación detallada. Como ejemplo, mencionó un cuaderno que recuperaron después de su muerte y en el que había dejado anotados proyectos y objetivos para el año siguiente.

La declaración puso el foco en la vida de Micaela más allá del crimen: su iniciativa, su compromiso con los sectores más vulnerables y su voluntad de generar espacios colectivos de trabajo.

El nuevo juicio

El debate comenzó este jueves en los Tribunales de Gualeguay. Pavón, propietario del lavadero donde trabajaba Sebastián Wagner, vuelve a ser juzgado para determinar si participó directamente en el abuso sexual y el femicidio o si su responsabilidad se limitó al encubrimiento.

En el primer juicio, realizado en 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua por el crimen, mientras que Pavón recibió cinco años de prisión por encubrimiento, pena que ya cumplió. La familia de Micaela sostuvo desde entonces que Pavón había participado directamente en el ataque y reclamó que esa hipótesis fuera juzgada.

Tras distintas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar la responsabilidad penal de Pavón y habilitó la realización de este nuevo debate.

La fiscal Maite Burruchaga adelantó, durante la apertura del juicio, que solicitará prisión perpetua para el acusado. La imputación contempla abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio, en calidad de coautor.

El tribunal está integrado por Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larrocca Rees y Nicolás José Gazali. Las audiencias están previstas para los días 29 y 30 de octubre y 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

El nuevo proceso busca determinar si Pavón tuvo participación directa en el crimen por el que Wagner ya fue condenado. Hasta que se dicte una sentencia, rige para el acusado la presunción de inocencia.



El debate se transmitió en vivo







Fuente: AHORA