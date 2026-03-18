En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF, la Justicia de EE.UU. suspendió el proceso de discovery en el que los beneficiarios de la sentencia de primera instancia buscaban identificar activos argentinos para embargar. La decisión tendrá vigencia hasta que se resuelva la apelación de fondo que lleva adelante la Procuración del Tesoro.

A través de su cuenta de X, Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, compartió una parte del escrito de la decisión de la Cámara de Apelaciones. “El panel votó a favor de conceder la moción para suspender el proceso de descubrimiento (discovery) de pruebas posterior a la sentencia y los procedimientos posteriores ante el tribunal de distrito", indicó.

Además, la Cámara suspendió otra apelación de oficio. Todo ello, hasta que se resuelva la apelación que la Argentina hizo sobre el fallo original, que condenó al país a pagar US$16.000 millones.

La Argentina enfrenta varios procesos judiciales en los tribunales estadounidenses, pero la expropiación de YPF es la causa principal. (Foto: Andrew Kelly/Reuters).

“Suspenden el discovery a la espera de que salga la apelación primaria. Mi única lectura es que la decisión sobre la apelación primaria va a salir mucho antes de lo esperado”, dijo Maril en diálogo con TN.

El exporcurador del Tesoro, Sebastián Soler, se refirió al tema en su cuenta de X. “La suspensión alcanza también la moción de desacato impulsada por Burford y deja sin efecto la audiencia convocada por (la jueza) Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones“, explicó.

Y consideró: “Es una novedad bienvenida porque pone fin, al menos por el momento, a los interminables y desproporcionados pedidos de información de Burford, cuyo objetivo, a esta altura, parecía ser el hostigamiento de a nuestro país, más que la búsqueda de activos embargables”.

Un guiño a la defensa argentina

La Procuración del Tesoro, que conduce desde hace pocos días Sebastián Amerio, había presentado una moción de emergencia para suspender el proceso de discovery por considerarlo intrusivo, entre otras cuestiones.

Esa solicitud fue respaldada por el Departamento de Justicia de EE.UU. Los beneficiarios del fallo de primera instancia, en cambio, argumentaron en contra del pedido argentino. Finalmente, la Cámara de Apelaciones definió la discusión y concedió la moción a la Argentina.

Qué es el discovery y cómo sigue la apelación argentina

El procedimiento de discovery que ahora se suspende es una etapa en la que los beneficiarios del fallo, ante la falta de pago de la Argentina, buscan individualizar activos del país que se puedan embargar.

Para ello, piden información de todo tipo al Gobierno, que está obligado a brindarla. Entre las solicitudes que hicieron los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford, estuvieron los pedidos de acceso a los chats, mails y otras comunicaciones de funcionarios actuales y futuros.

La jueza Loretta Preska condenó en primera instancia a la Argentina por la expropiación de YPF y la obligó a pagar US$16.000 millones. (Foto: Reuters)

La Procuración indicó que ya produjo 115.000 páginas de documentación y que facilitó aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango y que, pese a eso, los demandantes continúan haciendo más requerimientos.

Del lado opuesto, los fondos reiteraron en su última presentación que la Argentina podría haber suspendido el discovery durante el trámite de la apelación si hubiera depositado las garantías que había fijado la jueza de primera instancia. El país desistió de hacerlo y, por ello, los beneficiarios del fallo podían continuar con el proceso previo a los embargos mientras avanzaba la apelación primaria.

Fuente: TN