Juleta Prandi, contundente sobre la diferencia de edad con Guido Sardelli

Luego de aclarar que su vínculo con el artista es "sin títulos", la actriz de Atrapados en el museo (la obra que protagoniza junto a un gran elenco en Carlos Paz) le hizo frente a las críticas por la diferencia de edad que tiene con Sardelli: "Guido no es un niño, tiene 31 años. Hay gente grande que tiene la cabeza pequeña… Creo que tiene que ver con coincidir y conectar", expresó la modelo en diálogo con la revista Gente.

"Yo estuve casada con una persona que me llevaba trece años, y a Guido le llevo siete. No me cambia nada", agregó, sentando postura sobre su pensamiento respecto a los años que le lleva el hombre que hizo latir fuerte su corazón nuevamente.

"El prejuicio de que el hombre que sale con una mujer más joven es un piola y la mina que sale con un hombre más joven es una robacunas es un concepto completamente machista. Me parece pacato, antiguo y retrógrado. Es algo que retrasa y no me afecta en lo más mínimo", cerró Prandi, tajante.