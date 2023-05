En más de una oportunidad y mientras aún estaba dentro de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio escuchó como gente desde la calle gritaba que su novio, Lucca Bardelli, le era infiel mientras que ella competía por ganar el reality más famoso del país. "Julieta cornuda" y "Lucca te cagó", fueron algunos de los mensajes que se habían oído, por ejemplo, en febrero de este año en clara referencia a la actitud de Bardelli.

Por aquel entonces, la influencer Rocío Galera -la misma que después fue vinculada a Mauro Icardi- no dudaba en mandar al frente al novio de Juli y contó con detalles cómo fueron sus lances con Lucca , con capturas de pantalla incluidas. "Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli. Estuve en otros países y no miraba GH", se había justificado la influencer.

Entre los comentarios de sus publicaciones, alguien intentó criticar a la psicopedagóga y empresaria de indumentaria. "Es raro que expusiste a Lucca y él ni salió a responderte", deslizó para sembrar las sospechas de que en realidad es ella la que se quiere colgar de Julieta. "Jaja ¿y qué me va a decir?", respondió Galera. "Se borró de los programas y no fue más al piso. No le da la cara. Yo no fui la única chica que se chamuyó", acusó la mujer.

Lo cierto es que el tiempo pasó, Julieta optó por ignorar aquellos gritos y terminó ganando el tercer puesto del reality. Y una vez fuera de la casa, se reencontró con su novio, con quien se fundió en un fuerte abrazo frente a la antenta mirada de las cámaras. Cabe recordar que una vez eliminada del reality, Julieta compartió varias fotos junto a Lucca, entre ellas una sugerente imagen de la supuesta noche íntima que tanto ella ansiaba mientras estaba dentro de GH.

Pero el tiempo pasó, la fama los alcanzó a ambos y la relación comenzó a deteriorarse hasta el punto que la propia creadora del hashtag "Fuera malas vibras" reveló que anda distanciada de Bardelli. Incluso, contó que no se irá a vivir con su pareja, tal como era la idea que ambos habían expresado una vez que finalizó el reality. "Quiera estar en mi casa, con mis perros y con mi familia", sentenció.

La actriz, que ya firmó contrato para formar parte de una obra teatral de José María Muscari y podría tener un lugar en el Bailando por un sueño, dialogó con Cortá por Lozano (Telefe) y al ser consultada por una eventual convivencia con Lucca, no lo dudó y señaló: "Ahora estoy en mi casita, quiera estar en mi casa, con mis perros, mi familia. Es como que en este momento creo que me hace re bien tener el apoyo de mi familia y que me acompañen en todo".

En ese sentido, Juli manifestó que necesita que su mamá y su hermana estén a su lado y que la aconsejen en este momento, donde las presentaciones, propuestas laborales y la popularidad abundan. "Por ahora me voy a quedar en mi casita", aseguró Julieta. "¿Y la relación como viene?", le preguntaron en el ciclo de Telefe y entonces, la hermanita admitió: "Bien... bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho".

En el programa de radio “Nadie nos para” de Beto Casella en Rock & Pop, revelaron que la influencer cobró un millón de pesos por estar media hora en un boliche de Pergamino. Julieta, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, había invitado a sus seguidores al evento: “Los espero a todos para pasar una noche bomba, sacarnos fotitos y disfrutar un montón”.

De acuerdo con el ciclo, la actriz "bailó arriba de una tarima rodeada de vallas, cantó y nada más”. “Julieta estuvo en un boliche en Pergamino hace algunos días y ahora se filtró el monto que cobró por asistir al lugar. Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más, pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”, agregaron en el programa. Además, detallaron que la productora Kuarzo Entertainment Argentina, cuyo dueño es Guido Kaczka, se queda con el 50 por ciento de las ganancias por publicidad o presencias de los ex jugadores de Gran Hermano 2022.