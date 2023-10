En diálogo con Ahora ElDía, Juli Puente contó que “venía haciendo clases de cardio por todo el país pero esta vez yo tenía ganas de ofrecer una propuesta distinta, que sea un show y que no sea un entrenamiento, que sea más alineado con lo que yo hago que es motivar a que la gente se mueva, sobre todo estas personas que están esperando hace un montón, como hacer ese click, como empezar a moverse, empezar a tener hábitos saludables. Y a veces eso cuesta un montón y se necesita un empujón, entonces yo dije primero por un lado para todas las que hace años se vienen moviendo conmigo y por otro lado para las que están esperando animarse", expresó.

Además, deseó “que sea una fiesta, que vengan y que se vayan del Luna Park mañana sintiendo que que es el momento de empezar, porque al fin y al cabo moverse es salud, y más en este contexto en el que estamos hoy, en el que a veces el día a día de las personas se hacen muy duro… yo todo el tiempo insisto y promuevo que se muevan ,y no quizás que vayan a un gimnasio si no les gusta, sino que hay distintas maneras de moverse y que lo importante es que se muevan porque el movimiento te renueva la energía”, aseveró.

Acerca de quienes quieran ir al show, Juli Puente contó que “quedan muy poquitas entradas en ticketportal”, pero destacó que “pero para todas las personas que no puedan venir porque son de distintos puntos del país lo van a poder ver en vivo por la pantalla de Fox Sports 2, la transmisión empieza a las 12:30 y el show empieza a la 1 de la tarde, de 1 a 2:15, lo pueden ver en vivo desde cualquier lado”.

Finalmente, la influencer reveló un condimento carnavalero que tendrá su espectáculo: “Mañana en el Luna Park me va a estar acompañando Sonido de Parche, la batucada de Leo Stefani. Yo realmente cuando armé esta sección que van a ver mañana en el Luna dije si hay batucada sí o sí tiene que ser la batucada que a mí más me gusta, que es la batucada de los chicos de Gualeguaychú. Así que estoy super feliz de que me acompañen, hoy ya en un rato salen para acá y van a estar en el ensayo general conmigo y van a estar mañana durante todo el show”, adelantó.