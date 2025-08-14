Julián Serrano se defendió de las acusaciones por sus presuntos vínculos con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en el que se investiga una posible estafa con la participación del presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno nacional. “Gajes del oficio, supongo, cada tanto mencionan mi nombre porque se ve que vende o funciona”, aseguró en un video.

“Me levanté siendo víctima de una operación mediática en la que se me acusa de haber participado en una estafa a nivel global. Quiero que sepan que estoy bien, estoy caminando tranquilo por la calle. El que nada debe, nada teme. Claramente, las acusaciones son falsas, es mentira. Nunca estuve vinculado ni promocioné nada de eso”, agregó.

“Sé que a los medios de comunicación les funciona mi nombre o mi marca y la utilizan para sus propios fines. No entiendo cómo sucedió esto porque he estado muy alejado del mundo cripto y la política”, concluyó el influencer oriundo de Paraná, quien momentos antes había compartido un comunicado al respecto de las acusaciones.

Caso $LIBRA: de qué acusan a Julián Serrano



“La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei, pronto presos”, tuiteó el dirigen Juan Grabois, quien desató la polémica.