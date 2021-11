Julián Weich, furioso con su nominación al Martín Fierro de Cable

El actor diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el actor y conductor se refirió a la nominación de Noticia y Media, el noticiero que condujo para La Nación +, en la terna humor de los Martín Fierro y fue lapidario con APTRA: "O estamos mal ternados, o el que nos votó no nos vio nunca, que puede pasar. Me parece que nos metieron por la ventana en un lugar que no corresponde”, dijo.

“Me da pena que la gente que me esté votando no haya visto el programa”, manifestó sobre los destacados periodistas que integran la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina. “Era un programa de noticias, no de humor”, afirmó Weich. Y detalló: “Estaba rodeado de un montón de colegas muy prestigiosos, les pido perdón a los periodistas que quedaron pegados en esta terna”.

En este sentido le bajó la relevancia al premio y afirmó que “no me interesa estar en la terna, ni ganarme un premio, trabajo para hacer lo mejor posible mi trabajo”, dijo. Y afirmó: “Me da pena estar en un lugar que no corresponde, ponele que gane, está mal porque los otros cuatro ternados que son humoristas tendrían razón en enojarse”, reflexiono.

Para finalizar su descargo, Julian Weich reveló: “Si ganara tendría que darle el premio a los otros nominados, está mal que yo esté en la terna de humor”, cerró en desacuerdo sobre Aptra.