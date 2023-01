La casa de Gran Hermano vive sus horas más revolucionadas desde el inicio de la competencia con los procesos de repechaje que hubo, en el que primero ingresaron dos participantes nuevos, y luego excompañeros con información de afuera.

En la semana de navidad, no hubo gala de nominación ni eliminación para que no haya expulsados en las fiestas, pero sí, tuvieron que pasar por el confesionario para elegir qué participante le gustarían que regrese.

Por decisión mayoritaria de la casa, la primera instancia de repechaje la ganó Juliana Díaz, la santafesina tuvo la posibilidad de ingresar nuevamente a la casa, pero por incumplir el reglamento con lo que respecta al aislamiento y brindar información externa fue expulsada.

Juliana, dentro de la casa estaba vinculada amorosamente con Maxi, aclaró los rumores de infidelidad en un boliche luego de haber sido expulsada por Gran Hermano ante la atenta mirada de otros exparticipantes en la gala de Telefé.

Juliana ¿le fue infiel a Maxi?

"Se habló mucho. No vamos a hablar de infidelidades, chicos. O sea, yo a Maxi no le fui infiel. Yo me di un beso con una chica en un boliche y hay una foto. No hay foto con ningún chico así que no me quieran adjudicar nada que sea mentira", sostuvo.

Además, “Tini” como era el apodo que tenía adentro de la casa, explicó que es “muy amorosa.”, “de salir a bailar” y que se “abraza y tiene buena onda con todos”, pero que la situación en la que fue fotografiada se dio “con una chica porque era una situación muy graciosa” pero que con hombres “no se da picos”.

El origen de las sospechas se dieron luego de que Cristian U comentara que la habían visto a la santafesina a los besos en un boliche, con esta chica pero además con un hombre, y generó un intercambio entre la eliminada de esta edición y Nadia Epstein quien aseguró que “ella no mentía y un testigo los había visto”.

Tal testigo, aseguran que fue Diego Leonardi quien estaba en ese boliche y “vio una situación sospechosa” entre los involucrados, pero desmentido por Juliana Diaz quien dio los detalles de esa noche.