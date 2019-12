Julieta Biesa: la modelo trans ex Rebelde Way que conquistó a Latorre

Embed

¿Pero quién es Julieta Biesa? Modelo y vedette, estuvo en boca de todos a sus 28 años al ser una de las tantas participantes de la segunda versión del Soñando por Bailar, el reality show emitido por El Trece en donde a los participantes se los mantenía aislados con el fin de entrenar y realizar coreografías planteadas por los coreógrafos de ShowMatch el día de la eliminación.

En la misma se producía la nominación por parte de los concursantes, y los que recibían la mayor cantidad de votos eran sometidos a una votación telefónica. En aquel momento, Biesa llegó al programa con dos metas claras: participar en el Bailando 2011 –el ganador del reality clasificaba al certamen de baile- y dejar atrás un pasado con muchos tropiezos y otra identidad.

Julieta-Biesa.jpg

Por aquel entonces, Julieta –hoy de 35 años- se definía como “mujer, pero con una pequeña diferencia respecto de otras: soy transexual. Cuando conozco a un hombre no me interesa aclarar mi condición porque el 99 por ciento me acepta así como soy. Salí con conductores de televisión, gente del ambiente y hasta jugadores de fútbol. No voy a dar sus nombres”, revelaba.

Según había contado, tuvo una infancia “feliz y no sufrí abusos de ningún tipo ni tuve problemas en el colegio. El cambio de sexualidad no fue de un día para el otro. Fue un proceso que para nada fue traumático porque conté con el apoyo de mi familia”, había asegurado en Éste es el Show.

Julieta-Biesa2.jpg

Sin embargo, en ese momento temía que el hecho de haber ejercido la prostitución le jugase en contra a la hora de la votación telefónica en una gala de eliminación de Soñando por Bailar: “Lo sé desde el primer día del casting, pero yo sólo me operé las lolas y la naríz”, contó.

Y dio un dato revelador: actúo en la tira Rebelde Way. “Todo lo demás es natural. Seguramente saldrá a la luz que actué en la tira Rebelde Way cuando me llamaba David, pero esa persona ya fue. David murió y hoy vive Julieta”, fueron sus palabras en el extinto ciclo que conducía por ese entonces José María Listorti y Denise Dumas por la pantalla del Trece.

Julieta-Biesa3.jpg

Julieta se mudó en marzo de 2011 a Buenos Aires, luego de una larga temporada en España y desde ese momento persiguió un objetivo ambicioso: su identidad: “Me encantaría tener un nuevo DNI y dejar de hacer trámites con otro nombre que no siento. No quiero volver a prostituirme. Mi sueño es cambiar mi vida y desde que llegué a la isla, comencé a cumplirlo”. ¡Y lo logró!

Su paso por el Soñando por bailar no fue fácil. Se ganó el rencor de sus compañeros a base de enfrentamientos y diversos conflictos, hasta que abandonó el reality el 25 de enero de 2011 con sólo el 13.16 % de apoyo del público. Actualmente es parte del elenco de La Revista 2020, espectáculo que se presentará en el teatro Victoria de Mar del Plata y que tiene como principal protagonista a Roberto Peña.