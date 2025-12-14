Con un gran acompañamiento de público, se llevó a cabo anoche la última velada de boxeo del año en la ciudad, que contó con dos combates profesionales, cinco amateurs, más una exhibición, y tuvo como escenario el predio deportivo del club Sarmiento.

En la pelea de fondo, la gualeguaychuense Julieta Boloque hizo su estreno profesional y derrotó por puntos a Alejandra Demaris (Paysandú, Uruguay), en decisión unánime de los jueces. Schol la vio ganadora por 39 a 36, García por 40 a 35 y Vílchez 40-35.

La pupila de Lucas Traversa, del gimnasio de Sarmiento, hizo la diferencia en la segunda vuelta, cuando logró tirar a la lona a la uruguaya y el árbitro empezó el conteo. En el resto de los asaltos se mantuvo prolija y no sufrió en ningún tramo de los cuatro rounds en los que se pactó el combate.

Brian Arregui ganó por puntos

Otro de los momentos estelares de la noche fue la presentación Brian Arregui, campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018, quien protagonizó el combate de semifondo frente al marplatense Facundo “El Humilde” Rojas, a la distancia de seis vueltas.

En una entretenida pelea, que ganó en intensidad conforme pasaron los rounds, Arregui se llevó la victoria en las tarjetas por decisión unánime de los jueces: Schol, Vílchez y García vieron ganador al oriundo de Villaguay por 60 a 54.

Cinco combates amateurs y una exhibición

La velada comenzó pasada las 22 horas con una exhibición femenina protagonizada por Uma Ballesteros (Gimnasio Sarmiento) y Paulina Centurión (Dogo Boxing). Luego fue el turno de las peleas profesionales con cinco enfrentamientos amateurs.

Rodrigo Villalba (Sud América) venció en fallo dividido a Santiago “El Ratón” Pérez (Sarmiento), Jesús de la Concepción (Sarmiento) superó en decisión unánime a Víctor Aguirre (Concordia), Bautista “El Demonio” Icardo (Sarmiento) cayó frente a Gonzalo Prette (Concordia) en resolución dividida y Lautaro “El Traidor” Villalba (Sud América) le ganó -en fallo mayoritario - a Simón “El Nervioso” Martínez (Sarmiento).

Mientras que, en el único combate que se definió por la vía rápida, el concordiense Dylan Ojeda derrotó al representante de Pueblo Belgrano Emiliano “Pity” Ferrandi por RSC 3 (nocaut técnico en el tercer y último round).