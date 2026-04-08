Julieta “La Guerrera” Boloque se medirá ante la chaqueña Micaela “La Maquinita” Burgos, en lo que será su tercer combate como profesional, tras las victorias frente a la uruguaya Alejandra Demaris, el 13 de diciembre, y la salteña Erika Aramayo, el pasado 14 de marzo, ambas en Gualeguaychú y por decisión unánime de los jueces.

La gualeguaychuense, que se mantiene invicta, enfrentará a una rival con un récord de dos triunfos y tres derrotas, todas definidas en las tarjetas.

La pelea se enmarca en la categoría superpluma y será a la distancia de 6 rounds.