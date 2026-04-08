BOXEO
Julieta Boloque enfrentará a Micaela Burgos en su tercer combate como profesional
La boxeadora gualeguaychuense tendrá su estreno como visitante este viernes en el Polideportivo “Beto Mesa” de la localidad bonaerense de Junín.
Julieta “La Guerrera” Boloque se medirá ante la chaqueña Micaela “La Maquinita” Burgos, en lo que será su tercer combate como profesional, tras las victorias frente a la uruguaya Alejandra Demaris, el 13 de diciembre, y la salteña Erika Aramayo, el pasado 14 de marzo, ambas en Gualeguaychú y por decisión unánime de los jueces.
La gualeguaychuense, que se mantiene invicta, enfrentará a una rival con un récord de dos triunfos y tres derrotas, todas definidas en las tarjetas.
La pelea se enmarca en la categoría superpluma y será a la distancia de 6 rounds.
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