En su presentación en el Polideportivo “Beto Masa” de Junín, Julieta “La Guerrera” Boloque cayó por puntos en decisión unánime frente a la local Micaela “La Maquinita” Burgos, en una pelea pactada a seis rounds.

Las tarjetas marcaron 59-55 en dos de los jueces y 60-54 en el restante para la boxeadora bonaerense. Boloque llegaba con dos triunfos en sus primeras presentaciones, ante la uruguaya Alejandra Demaris y la salteña Erika Aramayo.

Tras el combate, la boxeadora del club Sarmiento se mostró conforme con lo realizado arriba del ring, más allá de no coincidir plenamente con el fallo, y destacó el crecimiento que implica este tipo de experiencias.

“Estoy contenta, sentí que merecía un poco más en las tarjetas, pero me vuelvo con sensaciones positivas y con ganas de seguir entrenando. Fue ante una gran rival, de visitante y a seis rounds. Me siento fuerte y con buenas expectativas para lo que viene”, expresó.

Catriel Álvarez cayó en un fallo dividido y hubo polémica

En tanto, el púgil local Catriel Álvarez no logró quedarse con el título entrerriano de los 64 kilogramos, tras perder por puntos en fallo dividido ante el villaguayense Ramón Silva, en la velada desarrollada el sábado por la noche en Colón.

La decisión generó malestar en el entorno del boxeador del club Camioneros. Tanto Álvarez como su entrenador, Ángel Dulche, cuestionaron el resultado al considerar que habían tenido el control del combate.

“Nos dieron por perdida la pelea, pero no merecimos ese resultado. Lo vimos nosotros y también el público. Catriel manejó la pelea, conectó los mejores golpes y mostró una gran defensa. Me voy muy molesto porque sentimos que hubo factores externos”, sostuvo Dulche.