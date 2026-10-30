Julieta “La Guerrera” Boloque, quien cuenta con un récord de dos victorias y una derrota, llegó este viernes a Punta del Este y por la tarde participó de la ceremonia de pesaje, de cara a su combate de este sábado ante la local Elizabeth “La Pesadilla” Cabrera. La pelea se desarrollará en el marco de una velada que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad balnearia, desde las 21, con transmisión de TyC Sports Play y TyC Sports.

La pupila del gimnasio del club Sarmiento, a cargo de Lucas Traversa, registró 58,900 kilogramos en la balanza, el mismo peso que su rival. El combate se disputará dentro de la categoría Superpluma, a seis rounds.

“Es una boxeadora fuerte. Vi algunos videos de ella y, en base a lo que observamos con mi entrenador, armamos un plan de pelea para llevarla al terreno físico, donde mejor me siento. Voy a buscar una pelea física, porque es ahí donde puedo hacer la diferencia”, analizó Boloque sobre su rival, quien ostenta un récord de siete victorias —dos por la vía rápida— y dos derrotas.