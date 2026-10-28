Julieta “La Guerrera” Boloque, quien registra dos victorias y una derrota como profesional, afrontará este sábado su primer combate en el extranjero cuando se mida con la uruguaya Elizabeth “La Pesadilla” Cabrera, en una pelea pactada a seis rounds en la categoría Superpluma.

Cabrera cuenta con un récord de 14 triunfos, dos de ellos por nocaut, y dos derrotas, por lo que será una exigente prueba para la boxeadora del club Sarmiento.

La velada se desarrollará en el Centro de Convenciones de Punta del Este y comenzará a las 21. La transmisión estará disponible a través de TyC Sports Play, mientras que la señal televisiva de TyC Sports emitirá el evento desde la medianoche.

Boloque viajará a Uruguay en las últimas horas de este jueves junto a su entrenador, Lucas Traversa. La agenda continuará el viernes con el pesaje oficial, previsto para las 14.