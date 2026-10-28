Julieta Boloque tendrá su primera pelea fuera del país ante Elizabeth Cabrera
La pugilista de Gualeguaychú se presentará este sábado en Punta del Este, Uruguay, en una velada que contará con transmisión de TyC Sports.
Julieta “La Guerrera” Boloque, quien registra dos victorias y una derrota como profesional, afrontará este sábado su primer combate en el extranjero cuando se mida con la uruguaya Elizabeth “La Pesadilla” Cabrera, en una pelea pactada a seis rounds en la categoría Superpluma.
Cabrera cuenta con un récord de 14 triunfos, dos de ellos por nocaut, y dos derrotas, por lo que será una exigente prueba para la boxeadora del club Sarmiento.
La velada se desarrollará en el Centro de Convenciones de Punta del Este y comenzará a las 21. La transmisión estará disponible a través de TyC Sports Play, mientras que la señal televisiva de TyC Sports emitirá el evento desde la medianoche.
Boloque viajará a Uruguay en las últimas horas de este jueves junto a su entrenador, Lucas Traversa. La agenda continuará el viernes con el pesaje oficial, previsto para las 14.