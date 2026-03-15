Julieta Boloque tuvo su segunda presentación como profesional y lo hizo con victoria sobre la salteña Erika Aramayo, en un combate pactado a cuatro rounds -de dos minutos por uno de descanso-, dentro de la categoría súper pluma.

En una entretenida e intensa pelea, con las boxeadoras yendo al frente en todas las vueltas, los jueces dieron como ganadora a la local en decisión unánime: 40 a 36 las tarjetas de dos de los tres y 39 a 37 la restante.

De esta manera, Julieta Boloque, pupila de Lucas Traversa, del gimnasio Sarmiento, sigue invicta en el campo rentado, tras la victoria obtenida en su debut -a fines del año pasado- ante la uruguaya Alejandra Demaris.

Combates amateurs

En las peleas preliminares de la velada, Uma Ballesteros (Sarmiento) perdió por puntos ante Brisa González (Federal), Santiago “El Ratón” Pérez (Sarmiento) se impuso en las tarjetas sobre Franco Coceres (Concordia), Nahuel Vera (Gimnasio Camioneros) le ganó por puntos a Alejandro Morales (Buenos Aires), Juan David Della Giustina (Camioneros) cayó en las tarjetas frente a Darío Leiva (Buenos Aires) y Jeremías “El Eléctrico” Castillo” derrotó por puntos a Nicolás Vasallo (Concordia).

Esta última pelea iba a ser por el título entrerriano vacante de la categoría Hasta 60 kilómetros, pero por cuestiones administrativas no pudo llevarse a cabo y se puso en juego la Copa “100 aniversario del Club Deportivo y Social Sarmiento”.

La velada también contó con un combate de exhibición entre Bautista Icardo y Jesús de la Concepción, ambos del gimnasio de Sarmiento.